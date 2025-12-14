الشباب والرياضة: لجنة مؤقتة للزمالك حال ثبوت إهدار المال العام

كشف محمد الشاذلي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة، أنه في حال ثبوت إدانة من قبل النيابة العامة بوجود إهدار للمال العام في ملف نادي الزمالك، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتشكيل لجنة مؤقتة لإدارة النادي.

أرض نادي الزمالك

وأوضح الشاذلي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة صدى البلد، أن أي تصرف أو إجراء يتعلق بأرض نادي الزمالك يستوجب الحصول مسبقًا على موافقة هيئة المجتمعات العمرانية، مؤكدًا أن عدم الالتزام بذلك يعرض النادي للمساءلة.

قرار بسحب الأرض

وأشار إلى أنه لو كانت هناك موافقات رسمية من هيئة المجتمعات العمرانية على الإنشاءات التي قام بها نادي الزمالك، لما صدر قرار بسحب الأرض، وهو ما يعكس أهمية الالتزام الكامل بالإجراءات القانونية المنظمة.

وشدد المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة على ضرورة التزام مجلس إدارة نادي الزمالك بالهدوء وضبط النفس، خاصة فيما يتعلق بإصدار البيانات الإعلامية، مع التأكيد على أهمية تقديم كافة المستندات التي تثبت سلامة موقف المجلس إلى النيابة العامة المختصة.

واختتم الشاذلي تصريحاته بالتأكيد على أن مصلحة نادي الزمالك تأتي في المقام الأول للجميع، داعيًا إلى تنسيق مؤسسي منظم بين وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية ونادي الزمالك، بعيدًا عن الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي.