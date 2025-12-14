قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
جولة الإعادة| الوطنية للانتخابات تعقد مؤتمرا عن تصويت المصريين بالخارج
ارتفاع عدد قتلى الهجوم المسلح في سيدني إلى 16 شخصا
هتدفع كام على الـ1000؟.. رسوم التحويل على إنستاباي بعد قرار المركزي بشأن الفائدة
أمين الإفتاء: مقولة "اللي يحب ربه يحبب فيه خلقه" صحيحة لهذا السبب
رسميا .. متوسط سعر الدولار في مصر اليوم
ضم الزوجة والأبناء على بطاقة التموين.. الخطوات والرابط
تقرير مغربي يكشف عن مفاجأة: ظهير الرجاء يقترب من الانضمام للأهلي
طقس الغد| أمطار غزيرة قد تصل إلى سيول
الشباب والرياضة: لجنة مؤقتة للزمالك حال ثبوت إهدار المال العام
محمد رمضان يصل إلى المغرب للمشاركة في تصوير أغنية كأس الأمم الإفريقية
وفاة الدكتور محمد صابر عرب وزير الثقافة الأسبق
أحمد موسى: مستندات أرض أكتوبر كلمة الفصل وجماهير الزمالك خارج دائرة العقاب
توك شو

الشباب والرياضة: لجنة مؤقتة للزمالك حال ثبوت إهدار المال العام

نادي الزمالك
نادي الزمالك
محمد البدوي

كشف محمد الشاذلي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة، أنه في حال ثبوت إدانة من قبل النيابة العامة بوجود إهدار للمال العام في ملف نادي الزمالك، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتشكيل لجنة مؤقتة لإدارة النادي.

أرض نادي الزمالك

وأوضح الشاذلي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة صدى البلد، أن أي تصرف أو إجراء يتعلق بأرض نادي الزمالك يستوجب الحصول مسبقًا على موافقة هيئة المجتمعات العمرانية، مؤكدًا أن عدم الالتزام بذلك يعرض النادي للمساءلة.

قرار بسحب الأرض

وأشار إلى أنه لو كانت هناك موافقات رسمية من هيئة المجتمعات العمرانية على الإنشاءات التي قام بها نادي الزمالك، لما صدر قرار بسحب الأرض، وهو ما يعكس أهمية الالتزام الكامل بالإجراءات القانونية المنظمة.

وشدد المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة على ضرورة التزام مجلس إدارة نادي الزمالك بالهدوء وضبط النفس، خاصة فيما يتعلق بإصدار البيانات الإعلامية، مع التأكيد على أهمية تقديم كافة المستندات التي تثبت سلامة موقف المجلس إلى النيابة العامة المختصة.

واختتم الشاذلي تصريحاته بالتأكيد على أن مصلحة نادي الزمالك تأتي في المقام الأول للجميع، داعيًا إلى تنسيق مؤسسي منظم بين وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية ونادي الزمالك، بعيدًا عن الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

