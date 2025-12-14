سوريا.. القبض على 5 مشتبه بهم بالتورط في الهجوم الإرهابي على مقر للأمن الداخلي

أعلنت وزارة الداخلية السورية، الأحد، تنفيذ عملية أمنية في مدينة تدمر، وذلك عقب الهجوم الإرهابي الذي نفذه عنصر تابع لتنظيم "داعش" الإرهابي السبت، والذي استهدف مقر اجتماع لقيادة الأمن الداخلي في منطقة البادية السورية، بمشاركة وفد رسمي من التحالف الدولي.





وقد أسفر الهجوم السابق عن سقوط قتلى وجرحى بين صفوف المجتمعين.





وأكدت الوزارة في بيانها أن هذه العملية جاءت بالتنسيق الكامل مع جهاز الاستخبارات العامة السوري وقوات التحالف الدولي، وتم تنفيذها استنادا إلى معلومات استخبارية دقيقة ومسبقة.





وأسفرت العملية الأمنية عن إلقاء القبض على خمسة أشخاص مشتبه بهم بالتورط في التخطيط أو التنفيذ أو التسهيل، وتم إخضاعهم للتحقيق مباشرة في الجهات المختصة.





وشددت وزارة الداخلية السورية على أن استهداف مؤسسات الدولة لن يمر دون رد حازم، مؤكدة أن الأجهزة الأمنية السورية تمتلك الجاهزية الكاملة والقدرة العالية على الضرب "بيد من حديد" كل من يحاول تهديد أمن البلاد واستقرارها.





واختتمت الوزارة بيانها بالتأكيد على التزامها المستمر بملاحقة التنظيمات الإرهابية أينما وجدت على الأراضي السورية لضمان سلامة المواطنين والمؤسسات.