أحمد موسى: سوريا أصبحت مقرا للميليشيات الإرهابية الجديدة .. وتحتاج 500 مليار دولار للإعمار

أكد أحمد موسى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يعتقل السوريين في القنيطرة، معلقا: “جرائم الاحتلال التي يرتكبها نتنياهو أين الشرع منها”.

تحول سوريا لأفغانستان

علق أحمد موسى خلال برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد قائلا: “مشي الميليشيات اللي عندك، ليه تحول سوريا لأفغانستان جديدة، ليه أي ميليشيا جديدة يكون مقرها سوريا”.



وأضاف موسى: “عاوزين سوريا دولة مبنية مستقرة معمرة حرة، ومنطقة مثل دير الزور دمرت منذ 14 سنة، التنظيمات الإرهابية دمرتها”.

ولفت أحمد موسى قائلا: « سوريا تحتاج 500 مليار دولار على الأقل لإعادة الإعمار فقط، تتكون من جيش سوري وطني حر وشرطة مدنية ودولة لا يتدخل أحد في شؤونها.

الأمن والأمان للشعب السوري

واختتم أحمد موسى: “نتمنى دائما الخير لكل الدول وليست سوريا فقط، نريد الأمن والأمان للشعب السوري، نريد إسقاط إعلام داعش التي ظهرت في العرض الذي دشنه أحمد الشرع، والأمن ليس بالكلام والأحاديث”.