محافظ مطروح يفتتح وحدة الغسيل الكلوى وجهاز أشعة الماموجرام

افتتح اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اليوم الأحد وفي إطار احتفالات المحافظة بالعيد القومى أعمال تطوير عدد من المنشأت الصحية والأقسام لتطوير المنظومة الصحية والارتقاء بالخدمات الطبية والعلاجية المقدمة لأهالى مطروح.

وقد حضر الافتتاح الدكتور إسلام رجب نائب المحافظ والدكتور أحمد رفعت وكيل وزارة الصحة والدكتور حلمى أغا وكيل المديرية وعدد من قيادات مديرية الصحة بالمحافظة.

شملت الافتتاحات تشغيل جهاز أشعة الماموجرام بمستشفى التوليد والصحة الانجابية كأول جهاز من نوعه بالمحافظة وذلك بعد الانتهاء من تجهيز الغرفة الخاصة به وفقاً للمعايير العالمية وتركيب الجهاز ، والانتهاء من تدريب الفريق الطبى بمستشفى التوليد والصحة الانجابية على تشغيل جهاز أشعة الماموجرام لتقديم خدمات الكشف المبكر عن أورام الثدي وخدمات الماموجرام للسيدات بالمحافظة.

يأتى ذلك ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة والتى تستهدف الكشف المبكر عن أورام الثدي بالفحص والكشف الإكلينيكي عن المرض وتوفير العلاج بالمجان.

كما افتتح محافظ مطروح رفع كفاءة وحدة الغسيل الكلوى بمستشفى مطروح العام حيث تم دعم الوحدة بعدد 8 ماكينات غسيل كلوى حديثة بقيمة 7 مليون و800 ألف جنيه ) بالتعاون مع مؤسسة صحتنا وشركة خالدة للبترول بما يعود على تحسين الخدمة الطبية والعلاجية والتيسير على المرضى وذويهم .

من ناحية اخرى تفقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح خلال زيارته الميدانية لواحة سيوة إنهاء أعمال إنشاء ملعب مركز شباب السلام بحضور اللواء مجدي الوصيف السكرتير العام والنائبة فتحية السنوسي والدكتور وليد رفاعي وكيل وزارة الشباب والرياضة واللواء أشرف بدران رئيس مركز ومدينة سيوة وعدد من كبار مشايخ سيوة.

وأوضح الدكتور وليد رفاعي وكيل وزارة الشباب والرياضة أن المركز والملعب يقع على مساحة 13 ألف 800م٢، يخدم حوالى 3 آلاف نسمة بالمنطقة بسيوة بتكلفة 2.3 مليون جنيه بتمويل من وزارة الشباب والرياضة.

كما شهد محافظ مطروح خلال التفقد عدد من الاستعراضات الرياضية من لاعبى الكاراتيه.

كما أطلق محافظ مطروح خلال التفقد أعمال التطوير لملعب السلام شارة بدء التصفيات للالعاب المشاركة في أولمبياد المحافظات الحدودية وذلك في كرة القدم.

كما كرم محافظ مطروح عدد من الناشطين بمديرية الشباب والرياضة بمطروح وسيوة.

كما تفقد محافظ مطروح أعمال تطوير مركز شباب ابو شروف بتكلفة 5.6 مليون جنيه تضم إنشاء سور بتكلفة 3.3 مليون جنيه ، وتطوير الملعب بتكلفة 2 3 مليون جنيه.

ووجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح الشكر والتقدير للدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة على دعمه لمنظومة الشباب والرياضة بمطروح حيث ياتى تطوير المركزين في إطار نتائج زيارة وزير الشباب والرياضة لسيوة في يناير الماضي.