الأجواء الشتوية تفرض نفسها..الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس
بعد الاعتذار وتنازل نادي الزمالك.. الأعلى للإعلام يحفظ شكوى ضد خالد طلعت
يناشد المسئولين.. ابن جليلة محمود يكشف تطورات حالتها الصحية.. خاص
الشرطة الأسترالية تكشف المعلومات الأولية عن مرتكبي حادث سيدني
تفاصيل السجن المؤبد لمستشار محافظ دمياط و5 مسؤولين آخرين
مجـ.ـزرة على شاطئ بوندي.. 12 قتـ.ـيـلًا وإصابة 29 في هجوم استهدف اليهود الأستراليين
أمم إفريقيا تضرب البريميرليج.. سندرلاند الأكثر تضررًا من الغيابات
خسوف كلي للقمر يتزامن مع رمضان 2026.. اعرف موعد وتفاصيل القمر الدموي
مواعيد مباريات الزمالك فى كأس عاصمة مصر
تباين سعر صرف الدولار اليوم الأحد 14-12-2025
مرموش دكة.. تشكيل مانشستر سيتي ضد كريستال بالاس فى الدوري الإنجليزي
مواعيد مباريات منتخب مصر في أمم أفريقيا 2025.. زيمبابوي أولًا
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تأجيل محاكمة سائق قـ.ـتل شخصا بسبب خلافات بينهما بشبرا الخيمة إلى يناير المقبل

إبراهيم الهواري

قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الثانية، برئاسة المستشار أيمن عفيفى سالم، وعضوية المستشارين عبد العزيز على محمود، وشيرين صلاح حمدي، ومحمود أبو اليزيد جاب الله، وأمانة سر هاني خطاب، تأجيل نظر قضية اتهام سائق بقتل شخص لوجود خلافات سابقة بينهما باستخدام سلاح أبيض "مطواة"، لجلسة اليوم الثالث من دور شهر يناير 2026، للاستعداد والمرافعة.
وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 16013 لسنة 2025 جنايات قسم أول شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 2622 لسنة 2025 كلي جنوب بنها، أن المتهم "عبد الرحمن إ أ"، 24 سنة، سائق، مقيم عزبة عثمان قسم أول شبرا الخيمة، لأنه في يوم 1 - 6 - 2025 بدائرة قسم أول شبرا الخيمة، قتل المجني عليه أحمد جمال إبراهيم، عمدا مع سبق الإصرار.
وتابع أمر الإحالة، أن المتهم بيت النية وعقد العزم المصمم على قتل المجني عليه، فعلى إثر خلاف استرعى بينهما تعدى عليه بالضرب حتى وقع فريسة لمناوشتهم، وما أن ظفر به حتي كال إليه عدة طعنات بسلاح أبيض "مطواة"، كان بحوزته استقر إحداها بفخذه الأيمن، فأحدثت به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أدت لوفاته.
واستطرد أمر الإحالة، أن المتهم أحرز سلاح أبيض "مطواة"، ما تستخدم في الإعتداء على الأشخاص بغير ترخيص.

