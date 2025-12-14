تصعيد إسرائيلي جديد في جنوب لبنان: هجمات على عناصر حزب الله ومعدات عسكرية

أكد الجيش الإسرائيلي أنه شن هجوماً على ثلاثة عناصر من حزب الله في مناطق متفرقة من جنوب لبنان بدءاً من صباح اليوم.

وأضاف: "كانت هناك ثلاثة عناصر تحاول إعادة بناء بنية حزب الله التحتية، و تعد أفعالهم انتهاكاً للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان، وسيواصل الجيش الإسرائيلي العمل على إزالة أي تهديد وحماية دولة إسرائيل".

وفي قوت سابق، ذكرت وسائل إعلام لبنانية أن مركبة تعرضت لهجوم بطائرة مسيرة إسرائيلية في قرية جويا جنوب لبنان.

و شهد جنوب لبنان، صباح الأحد، تصعيدا إسرائيليا جديدًا، حيث نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفًا مدفعيًا استهدف أطراف بلدة حلتا الحدودية.

وأفادت وسائل إعلام لبنانية بأن القصف طال المناطق المحيطة بالبلدة، دون ورود معلومات فورية عن وقوع إصابات.

وفي سياق متصل، استهدفت طائرة مسيرة تابعة للاحتلال الإسرائيلي جرافة في بلدة شبعا جنوبي لبنان، ما أدى إلى أضرار مادية، في استمرار للاعتداءات على المنطقة الحدودية.