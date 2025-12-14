جنوب لبنان يتعرض لقصف إسرائيلي واستهداف آلية مدنية في شبعا

شهد جنوب لبنان، صباح الأحد، تصعيدا إسرائيليا جديدًا، حيث نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفًا مدفعيًا استهدف أطراف بلدة حلتا الحدودية.

وأفادت وسائل إعلام لبنانية بأن القصف طال المناطق المحيطة بالبلدة، دون ورود معلومات فورية عن وقوع إصابات.

وفي سياق متصل، استهدفت طائرة مسيرة تابعة للاحتلال الإسرائيلي جرافة في بلدة شبعا جنوبي لبنان، ما أدى إلى أضرار مادية، في استمرار للاعتداءات على المنطقة الحدودية.

وفي وقت سابق، أكد السفير علاء موسى سفير مصر في بيروت، خلال لقائه مع الرئيس جوزاف عون رئيس الجمهورية اللبنانية، أن مصر لا تألو جهداً في العمل مع مختلف الشركاء من أجل خفض التصعيد ونزع فتيل الأزمة في لبنان.

واستعرض موسى خلال اللقاء الجهود الحثيثة التي تبذلها مصر، بتوجيهات من السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، سعياً لتحقيق التهدئة وتجنيب لبنان خطر أي تصعيد محتمل.

وأكد السفير موسى ثوابت الموقف المصري الداعم لسيادة لبنان ووحدته وأمنه واستقراره، والتزام مصر بالوقوف إلى جانب لبنان ومواصلة دعم مؤسساته الوطنية.

وأشاد السفير المصري بالخطوات التي تتخذها الدولة اللبنانية لبسط سلطتها، وكذا لتكريس مسار يمكن البناء عليه للتحرك الدبلوماسي من أجل خفض التوتر.

من جانبه، أعرب الرئيس عون عن امتنانه للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ولمواقف مصر الثابتة دعماً للبنان في مختلف الظروف وعلى كافة الأصعدة، وتقديره للدور الذي تضطلع به مصر لدعم التهدئة في لبنان وتعزيز الاستقرار في المنطقة.