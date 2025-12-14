شهيدان في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان

أعلنت وزراة الصحة اللبنانية، عن استشهاد مواطن وإصابة آخر بجروح؛ إثر غارة إسرائيلية مستهدفة دراجة نارية في محلة طير هرما في بلدة ياطر في قضاء بنت جبيل جنوب لبنان.



وذكرت الوزارة، في بيان صحفي، أوردته الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية، اليوم الأحد، أن مسيرة إسرائيلية نفذت غارة جوية على دراجة نارية في بلدة ياطر قضاء بنت جبيل، أدت إلى استشهاد لبناني وإصابة خر بجروح.



وفي ذات السياق، أغارت طائرة مسيرة إسرائيلية على سيارة بين بلدة صفد البطيخ وبلدة برعشيت، أدت لسقوط شهيد.



وكثّفت القوات الإسرائيلية، طوال الليل وحتى ساعات الصباح، من تحليق طيرانها الاستطلاعي فوق منطقة صور، ولا سيّما فوق بلدة يانوح، كما يحلق الطيران الحربي الإسرائيلي على علو منخفض في أجواء الجنوب.