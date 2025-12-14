قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
جنايات شبرا الخيمة تواصل نظر استئناف حكم "طفل الدارك ويب"
الصور الأولى.. اندلاع حريق في منزل بمركز ساحل سليم بأسيوط
متعوّدين … إيمي سمير غانم تعلّق على قصة انفصال دنيا ورامي رضوان
بسبب 5 كيلو لحم.. كواليس أزمة نقابة الموسيقين مع الموسيقار عاطف إمام
أسبوع حافل بالإنجازات الأمنية.. مديرية أمن سوهاج تفرض الانضباط وتواجه الجريمة بحسم
عبلة كامل ترد على الشائعات المنتشرة حول حالتها الصحية واحتياجها الدعم المادي
محمد صلاح في جدة.. هل تقترب خطوة الدوري السعودي؟
إعلام عبري: لا بديل عمليا عن حماس ما دامت غزة غير منزوعة السلاح
الصحة: تقديم 19.2 مليون خدمة صحية بالمنشآت الطبية في محافظة القاهرة
مانشستر سيتي في ضيافة كريستال بالاس لتضييق الخناق على أرسنال في البريميرليج
بقوة 5 ريختر .. زلزال يضرب "كراتشي" الباكستانية دون وقوع أضرار
بعد تصريحات مستشار الصحة.. إجراءات تحمي الأسرة من فيروس الشتاء المنتشر
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

أسعار العملات اليوم في البنوك المصرية.. الدولار يواصل استقراره

أرشيفية
أرشيفية

رصد برنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه المصري، وذلك في بداية تعاملات اليوم، حيث شهدت الأسعار حالة من الاستقرار النسبي دون تغيّرات ملحوظة.

سعر الدولار الأمريكي

سجّل الدولار الأمريكي استقرارًا أمام الجنيه المصري، وجاءت أسعاره على النحو التالي:

سعر الشراء: 47.48 جنيه

سعر البيع: 47.58 جنيه

سعر اليورو الأوروبي

حافظ اليورو على مستوياته السعرية في البنوك المصرية:

سعر الشراء: 55.62 جنيه

سعر البيع: 55.75 جنيه

سعر الجنيه الإسترليني

سجّل الجنيه الإسترليني أعلى قيمة بين العملات الأجنبية المتداولة:

سعر الشراء: 63.29 جنيه

سعر البيع: 63.50 جنيه

سعر الريال السعودي

استقر الريال السعودي، الذي يهم شريحة كبيرة من المواطنين، عند:

سعر الشراء: 12.65 جنيه

سعر البيع: 12.68 جنيه

سعر الدرهم الإماراتي

كما استقر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه المصري:

سعر الشراء: 12.92 جنيه

سعر البيع: 12.95 جنيه

تشير أسعار العملات اليوم إلى حالة من الهدوء النسبي في سوق الصرف، وسط متابعة مستمرة من المواطنين والمستثمرين لتحركات العملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه المصري.

جانب من المضبوطات
جليلة محمود وعمرو محمد علي
تجمع القوات الأمريكية في منطقة إطلاق النار
ازمة نقابة الموسيقيين

بسبب 5 كيلو لحم.. كواليس أزمة نقابة الموسيقين مع الموسيقار عاطف إمام

صلاح في السعودية!

محمد صلاح في جدة.. هل تقترب خطوة الدوري السعودي؟

