أسعار العملات اليوم في البنوك المصرية.. الدولار يواصل استقراره

رصد برنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه المصري، وذلك في بداية تعاملات اليوم، حيث شهدت الأسعار حالة من الاستقرار النسبي دون تغيّرات ملحوظة.

سعر الدولار الأمريكي

سجّل الدولار الأمريكي استقرارًا أمام الجنيه المصري، وجاءت أسعاره على النحو التالي:

سعر الشراء: 47.48 جنيه

سعر البيع: 47.58 جنيه

سعر اليورو الأوروبي

حافظ اليورو على مستوياته السعرية في البنوك المصرية:

سعر الشراء: 55.62 جنيه

سعر البيع: 55.75 جنيه

سعر الجنيه الإسترليني

سجّل الجنيه الإسترليني أعلى قيمة بين العملات الأجنبية المتداولة:

سعر الشراء: 63.29 جنيه

سعر البيع: 63.50 جنيه

سعر الريال السعودي

استقر الريال السعودي، الذي يهم شريحة كبيرة من المواطنين، عند:

سعر الشراء: 12.65 جنيه

سعر البيع: 12.68 جنيه

سعر الدرهم الإماراتي

كما استقر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه المصري:

سعر الشراء: 12.92 جنيه

سعر البيع: 12.95 جنيه

تشير أسعار العملات اليوم إلى حالة من الهدوء النسبي في سوق الصرف، وسط متابعة مستمرة من المواطنين والمستثمرين لتحركات العملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه المصري.