أحمد السقا: زعلان إني جبت لـ محمد صلاح «الشتيمة».. وتعرّضت للإهانة أنا وأسرتي

علّق الفنان أحمد السقا على فيديو دعمه لنجم الكرة المصرية محمد صلاح، قائد منتخب مصر ولاعب ليفربول الإنجليزي، والذي نشره مساء أمس على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وقال "السقا" في تصريحات عبر برنامج "الكابتن" مع الإعلامي أحمد حسن على قناة DMC: "كنت ذاهبًا لحضور مناسبة زفاف، ورأيت صورة لصلاح وهو يبكي، حزنت كثيرًا، وصلاح أخ عزيز عليّ، فاتضايقت وعملت فيديو دعم له، وكل محاولات الدعم غالبًا تكون عبارة عن صورة وكلمتين، فقررت تسجيل فيديو دعم له".

وتابع: "الفيديو حقق ريتش لا بأس به، ووجهت رسالة لإدارة ليفربول، وهم لا يعرفون من هو أحمد السقا، وبعض الصحف سألت عني، وسجلت فيديو باللغة العربية لدعم رجل وطني عربي يفخر به الجميع".

وأكمل: "أنا لم أحذف الفيديو، وكان له ريتش كبير، وفجأة تم حذفه، ولا أعلم سبب غضب الناس، وصلاح ابن بلدي وابن قريتنا".

وأضاف: "بعدما شاهدت صورة صلاح، فكرت في تسجيل فيديو آخر باللغة الإنجليزية، لعل أحد يراه ويعرف تأثير صلاح الكبير في الوطن العربي، وحاولت التحدث بلغتهم لأوضح لهم أن صلاح له تاريخ كبير، وطلبت منهم بعض الاحترام لهذا الشخص الذي ضحى من أجل ناديهم".

وأتم: "تعرضت للإهانة أنا وأسرتي في التعليقات، وواجهت شتائم وسخرية، وكلما فتحت صفحات الرياضة أجد انتقادات، وصعبت عليّ نفسي، وكنت زعلانًا أن محمد صلاح تلقى الشتائم، ولا أفهم سبب ذلك، لمدة 6 أو 7 ساعات".

واسترسل: "صلاح شارك اليوم، والحمد لله، ولو تقدمت ببلاغ لمباحث الإنترنت لكنت أضرت بالكثيرين، وأنا متأكد أن أغلب من كتب ذلك شباب بعمر 20 سنة، لذلك قررت مسامحتهم، ونسعى لإعادة السلوك الصحيح".

واختتم: "بعد تسجيل الفيديو العربي، قررت تسجيل فيديو باللغة الإنجليزية حقق أكثر من 6 ملايين مشاهدة خلال 6 ساعات، ولا أعلم سبب حذفه".

وأوضح السقا عبر حسابه على منصة إنستجرام أنه لم يحذف الفيديو، حيث كتب: "ملحوظة: أنا لم أحذف الفيديو الخاص بالكابتن محمد صلاح الموجه لنادي ليفربول، ولكن فوجئت بحذفه من حسابي على إنستجرام وفيسبوك مثل الجميع".

وأضاف: "واضح أنني دخلت في منطقة ليست تخصصي، ومع ذلك أتمنى كل التوفيق للنجوم العرب في الدوري الإنجليزي، وأخص بالذكر كابتن محمد صلاح. كلمة (coach) هي ما أغضبهم".