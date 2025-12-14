قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
النجم التركي باريش أردوتش: أغاني شيرين ترافقني دائمًا.. وصوتها يمنحني الهدوء ويلامس إحساسي
الجو ساقعة يا فنانة .. جدل حول أحدث إطلالات آيتن عامر عبر فيس بوك | شاهد
إسلام عيسى: محمد بسام أفضل من «الشناوي» .. ويستحق أن يكون حارس مصر في أمم إفريقيا
نجوم الفن بين المستشفى والمنزل | تفاصيل حرجة عن الحالة الصحية لأبرز الفنانين 4 منهم على فراش المرض
إعلام عبري: أمريكا غير راضية عن مشاركة بعض الدول في قوات الاستقرار بغزة وتسعى لحلفاء جُدد
إخوات آخر زمن.. أشقاء يودعون شقيقتهم مصحة نفسية.. وأخ يصفع شقيقه المسن بـ«القلم»
بالحجاب.. نجمة الراب العالمية «كاردي بي» تصل السعودية وتشارك جمهورها استعداداتها لحفل الرياض|شاهد
إعلامي: دعم محمد صلاح لا يعني تبرير خطأ توقيت تصريحاته الإعلامية ضد «سلوت»|فيديو
‎«توروب»: لا أتدخل في مفاوضات برشلونة مع حمزة عبدالكريم.. وهدفي صناعة فريق قوي
هند عاكف تكشف تفاصيل فيلمها الجديد «الأسير» وتجتمع بكوكبة من النجوم العرب
«الشرع» مصدوم| «ترامب» يتوعد برد فعل انتقامي على داعش بسوريا بعد مقتـ.ـل جنود أمريكيين
إسلام عيسى يكشف: «السولية» لم يكن ينوي تسديد ركلة الجزاء الثانية أمام الكويت
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

إسلام عيسى: محمد بسام أفضل من «الشناوي» .. ويستحق أن يكون حارس مصر في أمم إفريقيا

محمد بسام
محمد بسام
رباب الهواري

يرى إسلام عيسى، لاعب فريق سيراميكا كليوباترا، أن محمد بسام هو الأجدر بحراسة مرمى منتخب مصر في كأس أمم أفريقيا المقبلة.

وقال إسلام عيسى في تصريحات مع سهام صالح لبرنامج "الكلاسيكو" على قناة أون: "محمد بسام حارس مرمى كبير، وما قدمه مع منتخب مصر في كأس العرب يستحق الإشادة".

وأضاف: "في الوقت الحالي، أرى أن محمد بسام أفضل من محمد الشناوي، حارس مرمى النادي الأهلي، بسبب تراجع مستوى الأخير".

وتابع: "محمد بسام يستحق الانضمام لمنتخب مصر في كأس العرب ويستحق المشاركة أساسياً مع المنتخب، وقرار عدم ضمه غريب".

واستكمل: "محمد بسام هو أفضل حارس مرمى في الدوري المصري في الوقت الحالي، وهذا ليس مجاملة لأنه لاعب في فريقي، ولكن مستوياته تقول ذلك".

