إسلام عيسى: محمد بسام أفضل من «الشناوي» .. ويستحق أن يكون حارس مصر في أمم إفريقيا

يرى إسلام عيسى، لاعب فريق سيراميكا كليوباترا، أن محمد بسام هو الأجدر بحراسة مرمى منتخب مصر في كأس أمم أفريقيا المقبلة.

وقال إسلام عيسى في تصريحات مع سهام صالح لبرنامج "الكلاسيكو" على قناة أون: "محمد بسام حارس مرمى كبير، وما قدمه مع منتخب مصر في كأس العرب يستحق الإشادة".

وأضاف: "في الوقت الحالي، أرى أن محمد بسام أفضل من محمد الشناوي، حارس مرمى النادي الأهلي، بسبب تراجع مستوى الأخير".

وتابع: "محمد بسام يستحق الانضمام لمنتخب مصر في كأس العرب ويستحق المشاركة أساسياً مع المنتخب، وقرار عدم ضمه غريب".

واستكمل: "محمد بسام هو أفضل حارس مرمى في الدوري المصري في الوقت الحالي، وهذا ليس مجاملة لأنه لاعب في فريقي، ولكن مستوياته تقول ذلك".