قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حرب وأوبئة ومجاعة..أزمة ثلاثية طاحنة تضرب الشعب السوداني
من ابنة هنيدي لـ دارين حداد.. أفراح النجوم حديث السوشيال ميديا
جنايات شبرا الخيمة تواصل نظر استئناف حكم "طفل الدارك ويب"
الصور الأولى.. اندلاع حريق في منزل بمركز ساحل سليم بأسيوط
متعوّدين … إيمي سمير غانم تعلّق على قصة انفصال دنيا ورامي رضوان
بسبب 5 كيلو لحم.. كواليس أزمة نقابة الموسيقين مع الموسيقار عاطف إمام
أسبوع حافل بالإنجازات الأمنية.. مديرية أمن سوهاج تفرض الانضباط وتواجه الجريمة بحسم
عبلة كامل ترد على الشائعات المنتشرة حول حالتها الصحية واحتياجها الدعم المادي
محمد صلاح في جدة.. هل تقترب خطوة الدوري السعودي؟
إعلام عبري: لا بديل عمليا عن حماس ما دامت غزة غير منزوعة السلاح
الصحة: تقديم 19.2 مليون خدمة صحية بالمنشآت الطبية في محافظة القاهرة
مانشستر سيتي في ضيافة كريستال بالاس لتضييق الخناق على أرسنال في البريميرليج
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الصحة: تقديم 19.2 مليون خدمة صحية بالمنشآت الطبية في محافظة القاهرة

المنشآت الطبية
المنشآت الطبية
عبدالصمد ماهر

أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم 19 مليونًا و236 ألفًا و173 خدمة طبية للمواطنين في مستشفيات ومراكز الرعاية الأولية بمحافظة القاهرة، خلال الفترة من يناير إلى أول ديسمبر 2025، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، وفي إطار رؤية «مصر 2030».

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن المستشفيات قدمت 9 ملايين و386 ألفًا و674 خدمة، شملت الاستقبال والطوارئ والعيادات الخارجية وجلسات الغسيل الكلوي والرعايات والحضانات والعمليات، بالإضافة إلى التشخيص عن بعد في 4 مستشفيات، كما قدمت القوافل العلاجية 102 ألف و713 خدمة من خلال 61 قافلة استهدفت المناطق الأكثر احتياجًا.

وأضاف «عبدالغفار» أنه تم رفع كفاءة أقسام طبية في 12 مستشفى واستحداث تخصصات دقيقة، منها: وحدة مناظير الجهاز الهضمي ورسم المخ للأطفال بمستشفى حميات العباسية، ووحدة علاج التصلب المتعدد وتطوير قسم المناظير وجراحات الوجه والفكين بمستشفى المنيرة، وحقن البلازما في المفاصل وعيادتا السمعيات والأنف والأذن بمستشفى الخليفة، وعيادة المتابعة بالليزر والتجميل بمستشفى الحوض المرصود، وتطوير وحدة العمليات وعيادة تقويم الأسنان بمستشفى رمد قلاوون.

استحداث وحدة الأعصاب وإذابة الجلطات 

وتابع أنه تم استحداث وحدة الأعصاب وإذابة الجلطات وتجهيز جراحات القلب المفتوح بمستشفى شبرا العام، وتطوير مناظير الجهاز الهضمي والعظام وجراحات التجميل، مع إضافة عيادات متخصصة في التأهيل والروماتيزم ومخ وأعصاب الأطفال والتغذية العلاجية بمستشفى روض الفرج، وتطوير وحدة العمليات وإضافة عيادات نفسية وعصبية وعلاج طبيعي للأطفال ذوي الهمم وحقن المفاصل بمستشفى الشروق.

وأشار إلى تطوير وحدات العمليات ومناظير الجهاز الهضمي وإضافة تخصصات التجميل والقلب والجلدية والرمد بمستشفى التبين المركزي، وإضافة رسم العصب والعضلات والأشعة المقطعية وتشغيل مناظير الجهاز الهضمي بمستشفى عين شمس العام، كما تم توفير 50 سرير رعاية مركزة في مستشفيات عين شمس العام والمنيرة ودار السلام وروض الفرج ومنشية البكري، و52 سريرًا داخليًا في مستشفيي صدر العباسية وحميات العباسية.

وقال إن منشآت الرعاية الأولية قدمت 9 ملايين و849 ألفًا و499 خدمة، شملت العيادات الصباحية والمسائية والعلاج الطبيعي والتطعيمات وتنظيم الأسرة، مع اعتماد 13 مركزًا من هيئة الاعتماد والرقابة، وتسجيل 3 مراكز أخرى للحصول على الاعتماد.

من جانبه، أشار الدكتور تامر مدكور، وكيل الوزارة بالقاهرة، إلى افتتاح معهد تمريض بمستشفى روض الفرج، والإشراف على 17 مدرسة تمريض، وبلغ عدد بنوك الدم المرخصة 8 بنوك. كما حصل مستشفى المنيرة على اعتماد دولي في مكافحة العدوى من الجمعية البريطانية (BSAC)، وحاز مركز طبي الأسمرات على المركز الثاني في مسابقة التميز لمراكز الرعاية الأولية.

وأوضح مدكور أنه تم تنظيم 1249 دورة تدريبية تخصصية بالمستشفيات، و6077 دورة تدريبية وورش عمل بالإدارات الصحية، لرفع كفاءة الكوادر. كما تم تكثيف الحملات المرورية على المنشآت الطبية غير الحكومية والغذائية، لضمان تطبيق الاشتراطات والإرشادات الإكلينيكية، مع إنذار وغلق المخالفات.

الصحة المنشآت الطبية محافظة القاهرة وزارة الصحة والسكان الرعاية الأولية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد نتيجة كلية الشرطة 2025

موعد نتيجة كلية الشرطة 2025

عروس المنوفية

جناية إجهاض | محامي عروس المنوفية ضحية زوجها يكشف مفاجآت صادمة

البسوا الشتوي.. منخفض جوي يضرب البلاد خلال ساعات

البسوا الشتوي .. منخفض جوي يضرب المحافظات خلال ساعات

موعد نتيجة كلية الشرطة 2025

موعد ظهور نتيجة كلية الشرطة 2025

أحمد السقا

أحمد السقا: زعلان إني جبت لـ محمد صلاح «الشتيمة».. وتعرّضت للإهانة أنا وأسرتي

محمد صلاح

أول رد فعل من محمد صلاح بعد هتاف جمهور ليفربول عقب مباراة برايتون

جليلة محمود

فيروس جديد والوضع حرج .. نجل جليلة محمود يكشف تفاصيل حالتها الصحية | خاص

جليلة محمود وعمرو محمد علي

نجوم الفن بين المستشفى والمنزل | تفاصيل حرجة عن الحالة الصحية لأبرز الفنانين 4 منهم على فراش المرض

ترشيحاتنا

وزير البترول

وزير البترول: عمل الحديثة للحفر بالكويت نموذج مشرّف للشركات المصرية بالخارج

صادرات نفطية

تراجع حاد في الصادرات الفنزويلية بعد مصادرة الناقلة النفطية والعقوبات الأمريكية الجديدة

خلال حملات الإزالة

حملة إشغالات مسائية مكبرة بالحي الثالث بالشيخ زايد

بالصور

ضبط 25 ألف لتر سولار مدعم و120 طن أسمدة زراعية غير صالحة ببلبيس

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

نجوم الفن بين المستشفى والمنزل | تفاصيل حرجة عن الحالة الصحية لأبرز الفنانين 4 منهم على فراش المرض

جليلة محمود وعمرو محمد علي
جليلة محمود وعمرو محمد علي
جليلة محمود وعمرو محمد علي

قتيـ.ـلان وإصابة 23 آخرين.. عمدة «بروفيدنس» يطلب الدعاء لضحايا حادث إطلاق النار بجامعة براون

تجمع القوات الأمريكية في منطقة إطلاق النار
تجمع القوات الأمريكية في منطقة إطلاق النار
تجمع القوات الأمريكية في منطقة إطلاق النار

فيديو

افراح النجوم

من ابنة هنيدي لـ دارين حداد.. أفراح النجوم حديث السوشيال ميديا

ازمة نقابة الموسيقيين

بسبب 5 كيلو لحم.. كواليس أزمة نقابة الموسيقين مع الموسيقار عاطف إمام

صلاح في السعودية!

محمد صلاح في جدة.. هل تقترب خطوة الدوري السعودي؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المناظرة الكبري

د. إيمان شاهين

د. إيمان شاهين تكتب: اتيكيت التعامل بين الأزواج في الإسلام

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الكرة المصرية في سكرات الموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وعود ترامب.. وماذا بعد؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الغياب كعقاب والغياب كحاجة نفسية

المزيد