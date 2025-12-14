قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الأجواء الشتوية تفرض نفسها..الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس
بعد الاعتذار وتنازل نادي الزمالك.. الأعلى للإعلام يحفظ شكوى ضد خالد طلعت
يناشد المسئولين.. ابن جليلة محمود يكشف تطورات حالتها الصحية.. خاص
الشرطة الأسترالية تكشف المعلومات الأولية عن مرتكبي حادث سيدني
تفاصيل السجن المؤبد لمستشار محافظ دمياط و5 مسؤولين آخرين
مجـ.ـزرة على شاطئ بوندي.. 12 قتـ.ـيـلًا وإصابة 29 في هجوم استهدف اليهود الأستراليين
أمم إفريقيا تضرب البريميرليج.. سندرلاند الأكثر تضررًا من الغيابات
خسوف كلي للقمر يتزامن مع رمضان 2026.. اعرف موعد وتفاصيل القمر الدموي
مواعيد مباريات الزمالك فى كأس عاصمة مصر
تباين سعر صرف الدولار اليوم الأحد 14-12-2025
مرموش دكة.. تشكيل مانشستر سيتي ضد كريستال بالاس فى الدوري الإنجليزي
مواعيد مباريات منتخب مصر في أمم أفريقيا 2025.. زيمبابوي أولًا
أخبار العالم

مقتـ.ـل شخصين وإصابة 9 آخرين في إطلاق نار داخل جامعة براون.. والشرطة تواصل البحث عن المشتبه به

مقتل شخصين وإصابة تسعة آخرين في إطلاق نار داخل جامعة براون والشرطة تواصل البحث عن المشتبه به
مقتل شخصين وإصابة تسعة آخرين في إطلاق نار داخل جامعة براون والشرطة تواصل البحث عن المشتبه به
ملك ريان

شهدت جامعة براون في بروفيدنس رود آيلاند، الولايات المتحدة الأمريكية حادث إطلاق نار جماعي مروع داخل مبنى Barus & Holley الذي يضم كلية الهندسة وقسم الفيزياء، وذلك أثناء جلسة مراجعة لامتحان مقرر.

يذكر أنه بحلول الساعة 4:05 مساء بالتوقيت المحلي، وردت تقارير عن إطلاق نار داخل أحد القاعات الكبيرة أثناء تجمع الطلاب استعدادًا لامتحانات نهاية الفصل الدراسي، مما دفع السلطات لإصدار تنبيه “مشتبه في إطلاق نار نشط” عبر نظام الطوارئ في الحرم الجامعي، مطالبه الجميع بـ الركض أو الاختباء أو اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية النفس والبقاء في أماكن آمنة حتى إشعار آخر.

وأسفر الحادث عن مقتل شخصين وإصابة تسعة آخرين بجروح متفاوتة.

وأكدت جامعة براون أن غالبية الضحايا هم طلاب، وقد نُقل المصابون إلى مستشفيات محلية لتلقي العلاج، بعضهم في حالة حرجة بينما تحسن حالة آخرين.

السلطات الأمنية أطلقت عملية بحث واسعة النطاق عن المشتبه به، وأظهرت لقطات فيديو شخصية يُعتقد أنها هي المشتبه به وهو يغادر الحرم مرتدياً ملابس سوداء، وربما كان يرتدي قناعاً، قبل أن يلوذ بالفرار عبر شارع Hope Street القريب.

وحتى الآن، لم تُعلن الشرطة عن هوية المشتبه به أو دوافعه، ولا تزال التحقيقات جارية بالتعاون مع جهات متعددة لضبطه وتقديمه للعدالة.

وعلى الرغم من أن بعض التقارير الأولية أشارت إلى أن شخصاً ما قُبض عليه، فإن السلطات وضحت لاحقاً أن لا مشتبه به في الحجز، وأن الشخص الذي تم توقيفه في البداية لم يكن مرتبطاً بالحادث.

هذا الحادث يعد من بين الأحداث النادرة في تاريخ الجامعات الأمريكية، والأول من نوعه في إحدى جامعات الـ Ivy League، وقد أثار موجة قلق واسعة حول أمن الجامعات والسياسات المتعلقة بالعنف المسلح في الولايات المتحدة.

من جانبه، عبر مسؤولو الجامعة والمدينة عن حزنهم الشديد أمام وسائل الإعلام، مؤكدين التزامهم بدعم الضحايا وأسرهم وتقديم الموارد النفسية للطلاب والعاملين المتأثرين بهذا الحادث المأساوي.

منى زكي ومحمد منير
انطلاق فعاليات التدريب البحري المصري الفرنسي كليوباترا 2025
جانب من المضبوطات
