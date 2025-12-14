مواعيد مباريات الزمالك فى كأس عاصمة مصر

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض لمواجهة حرس الحدود، مساء السبت المقبل 20 ديسمبر، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس عاصمة مصر.

وكان الزمالك قد تعادل مع كهرباء الإسماعيلية بنتيجة 3-3 في افتتاح مشواره بالبطولة.

مواعيد مباريات الزمالك في كاس العاصمة

الجولة الثانية

السبت 20 ديسمبر 2055- الزمالك × حرس الحدود - استاد القاهرة - 8 مساء

الجولة الثالثة

الأربعاء 24 ديسمبر 2025 - الزمالك × سموحه - استاد القاهرة - 8 مساء

الجولة الرابعة

الخميس 1 يناير 2026 - الاتحاد السكندري × الزمالك - استاد برج العرب - 5 مساء

الجولة الخامسة

الزمالك راحة

الجولة السادسة

الأحد 11 يناير 2026 - الزمالك × نادي زد - استاد القاهرة - 8 مساء

الجولة السابعة

الخميس 15 يناير 2026 - المصري البورسعيدي × الزمالك - استاد برج العرب - 8 مساء