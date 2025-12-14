قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أسعار الذهب اليوم.. سعر عيار 21 بالمصنعية الآن
بعد اغتيال رائد سعد.. محلل: استهدافات غزة نتاج الاحتلال وتواطؤ المجتمع الدولي
الأجواء الشتوية تفرض نفسها..الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس
بعد الاعتذار وتنازل نادي الزمالك.. الأعلى للإعلام يحفظ شكوى ضد خالد طلعت
يناشد المسئولين.. ابن جليلة محمود يكشف تطورات حالتها الصحية.. خاص
الشرطة الأسترالية تكشف المعلومات الأولية عن مرتكبي حادث سيدني
تفاصيل السجن المؤبد لمستشار محافظ دمياط و5 مسؤولين آخرين
مجـ.ـزرة على شاطئ بوندي.. 12 قتـ.ـيـلًا وإصابة 29 في هجوم استهدف اليهود الأستراليين
أمم إفريقيا تضرب البريميرليج.. سندرلاند الأكثر تضررًا من الغيابات
خسوف كلي للقمر يتزامن مع رمضان 2026.. اعرف موعد وتفاصيل القمر الدموي
مواعيد مباريات الزمالك فى كأس عاصمة مصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

خسوف كلي للقمر يتزامن مع رمضان 2026.. اعرف موعد وتفاصيل القمر الدموي

القمر الدموي
القمر الدموي
أمينة الدسوقي

منذ القدم، ارتبطت الظواهر الفلكية باهتمام الإنسان وإعجابه بما يجري في السماء، ويعد خسوف القمر الكلي من أبرز هذه الظواهر التي تستقطب أنظار الملايين حول العالم.

ومع اقتراب موعد هذه الظاهرة الفلكية البديعة التي ينتظرها العالم والمنطقة العربية يوم الثلاثاء 3 مارس 2026 يسود شعور عام بالترقب بين الناس، حيث يتابع الكثيرون الأخبار والتوقعات الفلكية لمعرفة توقيت ظهوره ومكان مشاهدته.

الخسوف سيغطي قرص القمر بالكامل بنسبة 136.2% عند ذروته، أي أن ظل الأرض سيمتد لمساحة أكبر من مساحة القمر نفسه، لتستمر جميع مراحل الظاهرة لمدة خمس ساعات و27 دقيقة تقريبًا، فيما تبلغ فترة الخسوف الكلي ساعة و22 دقيقة.

كشفت الهيئة المصرية العامة للمساحة عن تفاصيل الخسوف الكلي المرتقب للقمر، الذي يعرف باسم "القمر الدموي"، والمقرر أن تشهده سماء المنطقة يوم الثلاثاء 3 مارس 2026.
يكتسب هذا الحدث الفلكي أهمية خاصة، لا لكونه خسوفا كليا فقط، بل لتزامنه أيضا مع ليلة الرابع عشر من شهر رمضان المبارك لعام 1447 هجرية، مما يعني وقوع الظاهرة في منتصف الشهر القمري وموعد اكتماله.

مواعيد بداية ونهاية الظاهرة

أوضحت الهيئة العامة للمساحة التوقيتات الدقيقة لمراحل الخسوف، مشيرة إلى أن مرحلة دخول القمر في شبه ظل الأرض ستبدأ فى تمام الساعة 09:45 صباحا.

وتستمر هذه الظاهرة الفلكية لعدة ساعات متواصلة، حيث يتوقع أن تصل إلى نهايتها الكلية في تمام الساعة 16:20 مساءا (الرابعة وعشرين دقيقة عصراً).

وأكدت الهيئة أن الخسوف الكلي للقمر سيستمر لمدة 58 دقيقة كاملة.

مناطق الرؤية والمتابعة

يشار إلى أن الخسوف سيشاهد بوضوح من عدد من المناطق حول العالم، تشمل أمريكا الشمالية، جزر المحيط الهادئ، أستراليا، نيوزيلندا، وشرق آسيا.
 

تبدأ الظاهرة عند الساعة 6:28 مساءً بتوقيت القاهرة بدخول القمر منطقة شبه ظل الأرض، وهي مرحلة غير مرئية بالعين المجردة يلي ذلك بداية الخسوف الجزئي في 7:27 مساءً، ثم يكتمل دخول القمر في الظل ليبدأ الخسوف الكلي عند 8:31 مساءً، وتصل الذروة في 9:12 مساءً حيث يكون القمر في عمق ظل الأرض.

يبدأ بعد ذلك القمر بالخروج تدريجيًا من الظل عند 9:53 مساءً، لتنتهي مرحلة الخسوف الكلي، ثم يكتمل الخروج من منطقة شبه الظل عند 11:55 مساءً.

خسوف القمر يُعد وسيلة فلكية دقيقة للتأكد من بدايات الشهور الهجرية، لوقوعه دائمًا في منتصف الشهر القمري عندما يكون القمر بدرًا وفي وضعية التقابل مع الشمس، حيث تكون الأرض بينهما في خط واحد تقريبًا، مما يؤدي إلى دخول القمر في ظل الأرض وظهوره مظلما.

الظواهر الفلكية خسوف القمر الكلي قرص القمر الخسوف الكلي المرتقب للقمر القمر الدموي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جليلة محمود وعمرو محمد علي

نجوم الفن بين المستشفى والمنزل | تفاصيل حرجة عن الحالة الصحية لأبرز الفنانين 4 منهم على فراش المرض

عداد الكهرباء

باق أسبوعين ..تحذيرات لأصحاب عداد الكهرباء القديم

أكاديمية الشرطة

نتيجة كلية الشرطة 2025.. قبول 1000 طالب من الحاصلين على الشهادة الثانوية و1350 من الحاصلين على ليسانس الحقوق

إخوات آخر زمن.. أشقاء يودعون شقيقتهم مصحة نفسية

إخوات آخر زمن.. أشقاء يودعون شقيقتهم مصحة نفسية.. وأخ يصفع شقيقه المسن بـ«القلم»

التوزيع الجغرافى للطلبة المتقدمين

نتيجة كلية الشرطة 2025.. بالأرقام التوزيع الجغرافى للطلبة المتقدمين..ورصد النتائج آليا

صورة أرشيفية

جدول امتحانات نصف العام 2026 جميع الصفوف .. تفاصيل عاجلة لطلاب المدارس

أكاديمية الشرطة

رئيس أكاديمية الشرطة: قبول 2757 طالبا من بين 16 ألف مثلوا أمام لجنة الاختيار

دواجن وبيض

تراجع جديد في أسعار الدواجن اليوم الأحد

ترشيحاتنا

مستشارة شيخ الأزهر لشؤون الوافدين تسلّم شهادات إتمام البرنامج للدارسين الإندونيسيين

«ختام برنامج تعزيز كوادر العلماء».. مستشارة شيخ الأزهر تسلّم شهادات إتمام البرنامج للإندونيسيين

الدكتورة منى الحديدي -صورة جامعية

منى الحديدي: يجب تحديث بعض التشريعات الإعلامية لتواكب مستجدات العصر

للمشاركة في الندوة العالمية الثانية للإفتاء.. مفتي الجمهورية يستقبل وزير الأوقاف اليمني ومفتي الأردن وقاضي قضاة فلسطين

مفتي الجمهورية يستقبل وزير الأوقاف اليمني ونظيريه الأردني والفلسطيني

بالصور

الكينج يدافع عن منى زكي ومروان حامد.. إيه الحكاية؟

منى زكي ومحمد منير
منى زكي ومحمد منير
منى زكي ومحمد منير

انطلاق فعاليات التدريب البحري المصري الفرنسي كليوباترا 2025.. صور

انطلاق فعاليات التدريب البحري المصري الفرنسي كليوباترا 2025
انطلاق فعاليات التدريب البحري المصري الفرنسي كليوباترا 2025
انطلاق فعاليات التدريب البحري المصري الفرنسي كليوباترا 2025

ضبط 25 ألف لتر سولار مدعم و120 طن أسمدة زراعية غير صالحة ببلبيس

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

فيديو

مصطفى كامل

مصطفى كامل بالذكاء الاصطناعي في أحدث كليباته.. فيديو

افراح النجوم

من ابنة هنيدي لـ دارين حداد.. أفراح النجوم حديث السوشيال ميديا

ازمة نقابة الموسيقيين

بسبب 5 كيلو لحم.. كواليس أزمة نقابة الموسيقين مع الموسيقار عاطف إمام

صلاح في السعودية!

محمد صلاح في جدة.. هل تقترب خطوة الدوري السعودي؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المناظرة الكبري

د. إيمان شاهين

د. إيمان شاهين تكتب: اتيكيت التعامل بين الأزواج في الإسلام

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الكرة المصرية في سكرات الموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وعود ترامب.. وماذا بعد؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الغياب كعقاب والغياب كحاجة نفسية

المزيد