مرموش دكة.. تشكيل مانشستر سيتي ضد كريستال بالاس فى الدوري الإنجليزي

أعلن المدير الفنى لنادي مانشستر سيتي تحت قيادة بيب جوارديولا عن، تشكيله فريقه لمواجهة كريستال بالاس والمقرر لها بعد قليل في الدوري الإنجليزي.

ويحل مانشستر سيتي ضيفاً ثقيلاً على حساب كريستال بالاس فى تمام الساعة الرابعة عصراً على ملعب إستاد سيلهريست، في الجولة الـ 16 ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

وجاء تشكيل مانشستر سيتي كالتالي:

حارس المرمى: جيانلويجي دوناروما

خط الدفاع: ماتيوس نونيز - يوشكو جفارديول - روبن دياز.

خط الوسط: نيكو جونزاليس - تيجاني ريندرز - برناردو سيلفا - أورايلي

خط الهجوم: فيل فودين - إيرلينج هالاند - ريان شرقي.

مقاعد البدلاء:

جيمس ترافورد، ناثان آكي، عمر مرموش، ريان آيت نوري، سافينيو، عبد القادر خوسانوف، أوسكار بوب، موكاسا، ريكو لويس.

