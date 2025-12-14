تباين سعر صرف الدولار اليوم الأحد 14-12-2025

تباين أسعار الدولار أمام الجنيه اليوم الأحد 14-12-2025ـ في البنوك خلال تعاملات اليوم.

ويقدم موقع صدى البلد الإخباري أسعار صرف الدولار أمام الجنيه المصري في عدد من البنوك العاملة بالسوق المحلية.

أسعار الدولار اليوم

سعر الدولار في بنك تنمية الصادرات 47.59 جنيه للشراء و 47.69 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية 47.52 جنيه للشراء و 47.62 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي47.51 جنيه للشراء و 47.61 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار الان

سعر الدولار ميد بنك 47.47 جنيه للشراء و 47.57 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك الشركة المصرفية العربية الدولية 47.45 جنيه للشراء و 47.55 جنيه للبيع

سعر الدولار مقابل الجنيه

سعر الدولار في بنك قناة السويس 47.45 جنيه للشراء و 47.55 جنيه للبيع

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 47.45 جنيه للشراء و 47.55 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك نكست 47.45 جنيه للشراء و 47.55 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك مصر

سعر الدولار في بنك مصر 47.45 جنيه للشراء و 47.55 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان47.45 جنيه للشراء – 47.55 جنيه للبيع