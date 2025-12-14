عبلة كامل ترد على الشائعات المنتشرة حول حالتها الصحية واحتياجها الدعم المادي

بعد انتشار بعض الشائعات حول احتياج الفنانة عبلة كامل الدعم المادي والعلاجي، قامت الفنانة بتوضيح حقيقة ما تم تداوله خلال الفترة الأخيرة بشأن حالتها الصحية والمادية، نافية جميع الشائعات التي أُثيرت حول تعرضها لأزمات صحية أو احتياجها إلى دعم مالي، ومؤكدة أنها تتمتع بصحة مستقرة وتعيش حياتها بعيدًا عن الأضواء باختيار شخصي.

نفي الشائعات والتأكيد على الخصوصية

وأعربت عبلة كامل عن استيائها من بعض التعليقات التي حملت نبرة شماتة أو تداولت معلومات غير دقيقة، مؤكدة أن حياتها الخاصة تمثل «دائرة مغلقة» لا يطّلع عليها سوى المقربين منها، داعية إلى احترام الخصوصية ومراعاة المشاعر الإنسانية عند تداول الأخبار.

رسالة طمأنة للجمهور

وخلال تسجيل صوتي ببرنامج «الصورة» المذاع عبر قناة النهار، طمأنت الفنانة جمهورها ومحبيها على حالتها الصحية، موضحة أنها خضعت في وقت سابق لبعض العمليات الجراحية على نفقتها الخاصة، وأن حالتها الصحية مستقرة ولا تعاني من أي مشكلات في الوقت الحالي، مؤكدة أنها لا تحتاج إلى أي مساعدة من أي نوع.

شكر وامتنان للداعمين

ووجهت عبلة كامل الشكر لكل من دعا لها بالشفاء، متمنية أن تعود هذه الدعوات بالخير على أصحابها، كما وجهت الشكر أيضًا إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي تقديرًا لقراره بعلاج الفنانين، واصفة هذه الخطوة بأنها «لفتة إنسانية جميلة وحنونة» أسعدتها كثيرًا.

عتاب هادئ ودعوة للرحمة

وفي سياق متصل، وجهت الفنانة عتابًا هادئًا لمن تداولوا أخبارًا غير صحيحة بشأن احتياجها للعلاج أو المال، مؤكدة أهمية التحلي بالرحمة والدقة في نقل المعلومات، ومشددة على أنها تسامح الجميع دون استثناء.

لا حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي

واختتمت عبلة كامل حديثها بالتأكيد على أنها لا تمتلك أي حسابات رسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، مشددة على أن أي تصريحات أو منشورات منسوبة إليها عبر هذه المنصات لا أساس لها من الصحة، وأنها تفضل الابتعاد عن السوشيال ميديا والاكتفاء بحياتها الخاصة.