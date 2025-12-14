عبلة كامل ترد على الشامتين: دايرتي مغلقة ولا أملك أي حسابات على مواقع التواصل

حرصت الفنانة عبلة كامل على الرد على ما تم تداوله من شائعات وتعليقات حمل بعضها نبرة شماتة بشأن حالتها الصحية أو المادية، مؤكدة أنها بخير ولا تحتاج إلى علاج أو دعم مالي، ومشددة على أن حياتها الخاصة «دائرة مغلقة» لا يطّلع عليها إلا المقربون منها.

ووجّهت عبلة كامل الشكر للإعلامية لميس الحديدي، كما أعربت عن امتنانها للرئيس عبد الفتاح السيسي تقديرًا لقراره بعلاج الفنانين، واصفة القرار بأنه «لفتة إنسانية جميلة وحنونة» أسعدتها كثيرًا.

إجراء العمليات الجراحية

وخلال تسجيل صوتي ببرنامج «الصورة» المذاع عبر قناة «النهار»، طمأنت عبلة كامل جمهورها ومحبيها على حالتها الصحية، مؤكدة أنها أجرت في وقت سابق بعض العمليات الجراحية على نفقتها الخاصة، وأن حالتها مستقرة وبخير، قائلة إنها لا تحتاج إلى أي مساعدة وتتمنى الصحة والسلامة للجميع.

كما أعربت عن شكرها لكل من دعا لها، متمنية أن ترد الملائكة الدعاء بالدعاء والخير لمن تمنى لها السلامة.

احتياجها للعلاج أو المال

ووجّهت الفنانة عتابًا هادئًا لبعض المتداولين لأخبار غير دقيقة حول احتياجها للعلاج أو المال، داعية إلى التحلي بالرحمة ومراعاة المشاعر، مؤكدة أنها تسامح الجميع.

مواقع التواصل الاجتماعي

وفي ختام حديثها، شددت عبلة كامل على أنها لا تمتلك أي حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة أن دائرتها مغلقة تمامًا عليها وعلى من يحيطون بها، وأن أي تصريحات منسوبة إليها عبر المنصات المختلفة لا تمت لها بصلة.