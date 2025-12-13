قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بعد مسلسل دينا الشربيني .. احترس هذه الأشياء تسبب الفشل الكلوي
10مشروعات جديدة لتحديث منظومة التحول الرقمي بالنيابة العامة
وزير الصحة: الدولة المصرية لديها نهج بضرورة تطوير الخدمات الطبية بالمحافظات
فيروس جديد والوضع حرج .. نجل جليلة محمود يكشف تفاصيل حالتها الصحية | خاص
بعد ظرف صحي لمتسابق .. الطفل عبدالله يتأهل للمرحلة التالية من دولة التلاوة
يعد الهجوم عليه بسبب فيديو محمد صلاح.. أحمد السقا: صعبت عليا نفسي
تايمز أوف إسرائيل: الرئيس السيسي لا يعتزم عقد لقاء مع نتنياهو
فيفا يرشّح المصرية شاهندة المغربي للتحكيم في كأس العالم للسيدات بالبرازيل
تفصلنا 8 أيام ..الشتاء يبدأ رسميا في 21 ديسمبر
لميس الحديدي عن محمد صلاح : الملك نزل غيّر المباراة .. ورسالة دعم قوية للمنتخب
الزمالك يستأنف تدريباته استعدادا لمواجهة حرس الحدود في كأس عاصمة مصر
شركات الطاقة تخفض عدد منصات النفط والغاز للمرة الثانية في ثلاثة أسابيع
توك شو

عبلة كامل تثمّن قرار الرئيس السيسي بعلاج الفنانين: لفتة إنسانية وحنونة

عبلة كامل
عبلة كامل
محمد البدوي

وجّهت الفنانة عبلة كامل الشكر للإعلامية لميس الحديدي، كما أعربت عن امتنانها للرئيس عبد الفتاح السيسي، تقديرًا لقراره الخاص بعلاج الفنانين، مؤكدة أن القرار فاجأها وأسعدها، واصفة إياه بـ«اللفتة الهايلة والحنونة».

وقالت عبلة كامل، خلال تسجيل صوتي ببرنامج «الصورة» المذاع عبر قناة النهار وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي: «أنا بس عاوزه أطمن الناس اللي أنا بحبهم وبيحبوني، أنا الحمد لله كويسة وبخير، وكنت عملت عمليات قبل كده بس الحمد لله بقيت كويسة، والعمليات دي كانت على نفقتي الخاصة، والحمد لله أنا مش محتاجة حاجة، وكلنا كده نبقى أصحاء ومش محتاجين أي حاجة».

وأضافت أنها تشكر كل من دعا لها، قائلة: «بشكر كل الناس اللي دعولي وبقولهم إن شاء الله الملائكة ترد عليهم وتقولهم ولكم بمثلها».

حاجتها للعلاج أو المال

ووجّهت عبلة كامل عتابًا رقيقًا لبعض محبيها ممن تداولوا شائعات حول حاجتها للعلاج أو المال، قائلة: «ليا عتاب على الناس اللي أنا بحبهم جدًا اللي قالوا عبلة كامل محتاجة فلوس ومحتاجة علاج، بقولهم رفقًا بالقلوب، وعلى العموم أنا مسامحة، وهو سماح، كلنا مسامحين بعض، وإن شاء الله كلنا نبقى كويسين».

مواقع التواصل الاجتماعي

وجدّدت الفنانة شكرها للرئيس عبد الفتاح السيسي على اللفتة الكريمة، مؤكدة في ختام حديثها أنها لا تمتلك أي حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، قائلة: «أنا ما عنديش صفحة وما كانش عندي ومش هيبقى عندي صفحة لحد ما أقابل وجه كريم، مافيش صفحات، دايرتي مغلقة جدًا وقافلة على نفسي واللي حواليا كمان، فأي تصريح مش بيكون عن لساني أو لسان اللي حواليا».

بيراميدز

قناة مفتوحة .. شاهد مباراة بيراميدز وفلامنجو البرازيلي في بطولة كأس القارات للأندية

إجازة

بشرى سارة للموظفين في يناير 2026.. ماذا يحدث؟

انستاباي

رسوم التحويل على إنستاباي بعد قرار البنك المركزي الأخير بشأن الفائدة

أمطار

منخفض جوي جديد.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين

مرتبات

خلال أيام .. خبر مفرح من الحكومة للمواطنين | تفاصيل

الأنفلونزا

عوض تاج الدين: الفيروس المنتشر حاليا هو الإنفلونزا الموسمية

رئيس الوزراء

مدبولي يستجيب لطلب مواطن يريد العودة لعمله في القليوبية

صلاح

دخول صلاح .. ليفربول يتقدم بهدف على برايتون في الدوري الإنجليزي

غض البصر

لما أمرنا الله بغض البصر ولم يأمرنا بغض النظر؟

مفتي الجمهورية

دار الإفتاء تطلق «ميثاق الفتوى والكرامة الإنسانية» في الندوة الدولية الثانية.. الاثنين

رئيس جامعة الأزهر

رئيس جامعة الأزهر يشهد حفل تخرج كليات طب الأسنان

بالصور| انهيار جزئي لـ 8 منازل بفرية جريس في المنوفية والأهالي يستغيثون

انهيار منازل في المنوفية

انهيار منازل في المنوفية
انهيار منازل في المنوفية
انهيار منازل في المنوفية

طريقة عمل ميني باتيه بالجبنة وحبة البركة.. للإفطار أو العشاء

طريقة عمل ميني باتية بالجبنة وحبة البركه
طريقة عمل ميني باتية بالجبنة وحبة البركه
طريقة عمل ميني باتية بالجبنة وحبة البركه

بعد مسلسل دينا الشربيني.. علامات تؤكد أن كليتك في خطر

دينا الشربيني

دينا الشربيني
دينا الشربيني
دينا الشربيني

هل تعلمين ما يزيد من ظهور حب الشباب؟ اكتشفي العوامل المؤثرة

عوامل تزيد من ظهور حب الشباب
عوامل تزيد من ظهور حب الشباب
عوامل تزيد من ظهور حب الشباب

عبلة كامل

لغاية ما أقابل وجه كريم | أول تسجيل صوتي من عبلة كامل بعد أزمتها الصحية

مصطفى كامل

مصطفى كامل يطرح أحدث أغانيه بعنوان هما كده من كلماته

سعد الصغير مع صديق اسماعيل الليثي

كان تعبان .. صديق إسماعيل الليثى يروي تفاصيل حادث وفاته في لقاء مؤثر مع سعد الصغير

أحمد راتب

في ذكرى وفاته.. لمياء أحمد راتب: بصمة والدي دخلت كل بيت وخلت الناس تحبه

الكاتبة الصحفية إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المناظرة الكبري

د. إيمان شاهين

د. إيمان شاهين تكتب: اتيكيت التعامل بين الأزواج في الإسلام

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الكرة المصرية في سكرات الموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وعود ترامب.. وماذا بعد؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الغياب كعقاب والغياب كحاجة نفسية

