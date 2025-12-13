عبلة كامل تثمّن قرار الرئيس السيسي بعلاج الفنانين: لفتة إنسانية وحنونة

وجّهت الفنانة عبلة كامل الشكر للإعلامية لميس الحديدي، كما أعربت عن امتنانها للرئيس عبد الفتاح السيسي، تقديرًا لقراره الخاص بعلاج الفنانين، مؤكدة أن القرار فاجأها وأسعدها، واصفة إياه بـ«اللفتة الهايلة والحنونة».

وقالت عبلة كامل، خلال تسجيل صوتي ببرنامج «الصورة» المذاع عبر قناة النهار وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي: «أنا بس عاوزه أطمن الناس اللي أنا بحبهم وبيحبوني، أنا الحمد لله كويسة وبخير، وكنت عملت عمليات قبل كده بس الحمد لله بقيت كويسة، والعمليات دي كانت على نفقتي الخاصة، والحمد لله أنا مش محتاجة حاجة، وكلنا كده نبقى أصحاء ومش محتاجين أي حاجة».

وأضافت أنها تشكر كل من دعا لها، قائلة: «بشكر كل الناس اللي دعولي وبقولهم إن شاء الله الملائكة ترد عليهم وتقولهم ولكم بمثلها».

حاجتها للعلاج أو المال

ووجّهت عبلة كامل عتابًا رقيقًا لبعض محبيها ممن تداولوا شائعات حول حاجتها للعلاج أو المال، قائلة: «ليا عتاب على الناس اللي أنا بحبهم جدًا اللي قالوا عبلة كامل محتاجة فلوس ومحتاجة علاج، بقولهم رفقًا بالقلوب، وعلى العموم أنا مسامحة، وهو سماح، كلنا مسامحين بعض، وإن شاء الله كلنا نبقى كويسين».

مواقع التواصل الاجتماعي

وجدّدت الفنانة شكرها للرئيس عبد الفتاح السيسي على اللفتة الكريمة، مؤكدة في ختام حديثها أنها لا تمتلك أي حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، قائلة: «أنا ما عنديش صفحة وما كانش عندي ومش هيبقى عندي صفحة لحد ما أقابل وجه كريم، مافيش صفحات، دايرتي مغلقة جدًا وقافلة على نفسي واللي حواليا كمان، فأي تصريح مش بيكون عن لساني أو لسان اللي حواليا».