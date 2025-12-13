أشرف زكي: عبلة كامل ليست في المستشفى والصور المتداولة لها غير صحيحة

قال الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، إن الفنانة عبلة كامل “كويسة وزي الفل”، وكل ما يثار عن حالتها الصحية غير صحيح.

وأضاف أشرف زكي، في مداخلة هاتفية مع برنامج "الساعة 6" على قناة "الحياة"، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يشمل برعايته كل الشعب المصري، ونحن نقدم له الشكر على قراره بعلاج الفنانة عبلة كامل على نفقة الدولة.

وأشار إلى أن قرار علاجها على نفقة الدولة يعني شمولها بالرعاية في حالة احتياجها للرعاية الطبية، منوها أننا على تواصل مع الفنانة عبلة كامل وهي بصحة جيدة.

وأكد أن الفنانة عبلة كامل ليست في المستشفى والصور المتداولة لها غير صحيحة، وفي حالة احتياجها للرعاية الطبية ستقدم لها فورا.