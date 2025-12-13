وزير الصحة: الدولة المصرية لديها نهج بضرورة تطوير الخدمات الطبية بالمحافظات

أكد الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة، أن رئيس الوزراء تفقد مشروعات حياة كريمة في محافظة القليوبية واطمأن على الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين .

وقال خالد عبد الغفار في تصريحات للإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" المحافظة بها 24 مستشفى تابعة لوزارة الصحة ونركز على مشروعات حياة كريمة ".

وتابع خالد عبد الغفار :" مركز طب الأسرة في طحانوب بالقليوبية تقدم خدمات صحية للمواطن على مستوى القرية لـ 35 ألف مواطن ".

وتابع خالد عبد الغفار :" نقوم بتطوير الخدمات المقدمة للمواطن في الوحدات الصحية على مستوى الجمهورية ".

واكمل خالد عبد الغفار :" رئيس الوزراء زار مستشفى شبين القناطر وبها مدرسة تمريض ومركز للبلازما وبنك دم وخدمات سكن للأطباء وعدد كبير من أسرة الرعاية المركزة ".

ولفت خالد عبد الغفار :" الدولة المصرية لديها نهج بضرورة تطوير الخدمات الطبية والصحية في مختلف أنحاء الجمهورية ".