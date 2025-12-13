قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الصحة: المنتشر في مصر فيروس الإنفلونزا ولدينا زيادة في معدلات الإصابة
أحمد موسى عن استهداف قوة أمريكية بسوريا : ترامب هيجيب عاليها واطيها
وزير الصحة: مستشفى العاصمة بها أحدث قسطرة قلب ومخ على مستوى العالم
روسيا: إجراءاتنا الانتقامية على تجميد الاتحاد الأوروبي أصولنا ستُتخذ قريباً
النائب العام يستقبل وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمقر مكتبه
وظائف خالية بإعلان وزارة العمل.. قدم الآن
ترامب ينعي الضحايا الأمريكان في حادث سوريا.. و يهدد: سيكون هناك رد على داعش
الشيخ حسن عبد النبي: المتسابق نطق الإدغام بدون غنة خطأ.. فيديو
موعد افتتاح حديقة حيوان الجيزة بعد التطوير وتحويلها لوجهة عالمية
الإدارية العليا تحدد جلسة عاجلة لنظر 31 طعنا على نتيجة الدوائر الانتخابية المُلغاة
خبير: فرنسا ترى في طلب نيجيريا فرصة لاستعادة نفوذها الأمني والسياسي بغرب أفريقيا
بيراميدز يكتفي بـ2 مليون دولار في كأس إنتركونتيننتال| تفاصيل
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
توك شو

وزير الصحة: الدولة المصرية لديها نهج بضرورة تطوير الخدمات الطبية بالمحافظات

وزير الصحة
وزير الصحة
هاني حسين

أكد الدكتور خالد عبد الغفار  نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة، أن رئيس الوزراء تفقد مشروعات حياة كريمة في محافظة القليوبية واطمأن على الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين .

وقال خالد عبد الغفار في تصريحات للإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :"  المحافظة بها 24 مستشفى تابعة لوزارة الصحة  ونركز على مشروعات حياة كريمة ".

وتابع خالد عبد الغفار :" مركز طب الأسرة في طحانوب بالقليوبية  تقدم خدمات صحية للمواطن على مستوى القرية لـ 35 ألف مواطن ".

وتابع خالد عبد الغفار :"  نقوم بتطوير الخدمات المقدمة للمواطن في الوحدات الصحية على مستوى الجمهورية ".

واكمل خالد عبد الغفار :" رئيس الوزراء زار مستشفى شبين القناطر  وبها مدرسة تمريض ومركز للبلازما وبنك دم وخدمات سكن للأطباء  وعدد كبير من أسرة الرعاية  المركزة ".

ولفت خالد عبد الغفار :"  الدولة المصرية لديها نهج بضرورة تطوير الخدمات الطبية والصحية في مختلف أنحاء الجمهورية ".

الكاتبة الصحفية إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المناظرة الكبري

د. إيمان شاهين

د. إيمان شاهين تكتب: اتيكيت التعامل بين الأزواج في الإسلام

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الكرة المصرية في سكرات الموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وعود ترامب.. وماذا بعد؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الغياب كعقاب والغياب كحاجة نفسية

