استعدادا لتشغيل الضبعة.. ورشة عمل إقليمية حول تشغيل المحطات النووية

نظمت هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية (IAEA)، فعاليات ورشة العمل الإقليمية حول “إيقاف تشغيل المحطات النووية بما في ذلك الجوانب التمويلية”.

يأتي ذلك ضمن مشروع التعاون الفني EGY2021 المعني بالاستعداد لمرحلة التشغيل الأولى لمحطة الضبعة النووية وتعزيز البنية الرقابية الوطنية.

شارك في الورشة خبراء من الوكالة الدولية للطاقة الذرية ودول جنوب أفريقيا والإمارات العربية المتحدة، إلى جانب مختصين من الهيئة، بهدف رفع القدرات الوطنية في إعداد وتنفيذ استراتيجيات إيقاف التشغيل وفق أحدث المعايير الدولية.