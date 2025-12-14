محافظ مطروح يفتتح أول معمل للسموم ووحدة السمعيات

افتتح اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، اليوم الأحد، في إطار احتفالات المحافظة بالعيد القومى، أعمال تطوير عدد من المنشآت الصحية والأقسام لتطوير المنظومة الصحية والارتقاء بالخدمات الطبية والعلاجية المقدمة لأهالى مطروح.

جاء ذلك بحضور الدكتور إسلام رجب، نائب المحافظ، والدكتور أحمد رفعت، وكيل وزارة الصحة، والدكتور حلمى أغا، وكيل المديرية، وعدد من قيادات مديرية الصحة بالمحافظة.

وافتتح المحافظ أعمال استحداث معمل السموم بالمعمل المشترك لأول مرة بالتاريخ الصحى بالمحافظة، بعد توفير وتشغيل جهاز السموم GC/MS/MS، بتكلفة تخطت 12 مليون جنيه.

وأوضح وكيل وزارة الصحة بمطروح أن الجهاز يتميز بقدرات تحليلية لا مثيل لها للكشف عن المواد الكيميائية المعقدة بدقة عالية، ما يجعله أداة لا غنى عنها في مختبرات علم السموم الحديثة.

كما تم افتتاح وحدة السمعيات ومركز الإحالة الخاص بمبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع لدى حديثى الولادة.