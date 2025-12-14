قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

مانشستر سيتي في ضيافة كريستال بالاس لتضييق الخناق على أرسنال في البريميرليج

إسراء أشرف

يخوض مانشستر سيتي الذي يضم بين صفوفه الدولي المصري عمر مرموش اختبارًا صعبًا عندما يحل ضيفًا على كريستال بالاس، مساء اليوم الأحد، على ملعب سيلهرست بارك، ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2025-2026.

وتنطلق صافرة اللقاء في تمام الرابعة مساءً بتوقيت القاهرة، في مواجهة يسعى خلالها السيتي لمواصلة مطاردته للقمة.

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثاني في جدول ترتيب البريميرليج برصيد 31 نقطة جمعها من 15 مباراة، خلف آرسنال المتصدر الذي يمتلك 36 نقطة من 16 مواجهة، بعدما حقق الفوز على وولفرهامبتون بنتيجة 2-1 في الجولة ذاتها.

ويدخل فريق المدرب بيب جوارديولا المباراة بشعار لا بديل عن الفوز، من أجل الضغط على آرسنال في سباق الصدارة المشتعل، ومواصلة رحلة الدفاع عن لقب الدوري، خاصة أن أي تعثر قد يعقد مهمته في المنافسة.

في المقابل، يعول كريستال بالاس على عاملي الأرض والجمهور للخروج بنتيجة إيجابية أمام حامل اللقب، في ظل سعيه لتحسين وضعه في جدول الترتيب والابتعاد عن مناطق الخطر.

مانشستر سيتي السيتي كريستال بالاس مرموش عمر مرموش الدوري الإنجليزي

