استشهاد أكثر من 300 فلسطيني جراء الهجمات الإسرائيلية منذ بدء وقف إطلاق النار
النجم التركي باريش أردوتش: أغاني شيرين ترافقني دائمًا.. وصوتها يمنحني الهدوء ويلامس إحساسي
الجو ساقعة يا فنانة .. جدل حول أحدث إطلالات آيتن عامر عبر فيس بوك | شاهد
إسلام عيسى: محمد بسام أفضل من «الشناوي» .. ويستحق أن يكون حارس مصر في أمم إفريقيا
نجوم الفن بين المستشفى والمنزل | تفاصيل حرجة عن الحالة الصحية لأبرز الفنانين 4 منهم على فراش المرض
إعلام عبري: أمريكا غير راضية عن مشاركة بعض الدول في قوات الاستقرار بغزة وتسعى لحلفاء جُدد
إخوات آخر زمن.. أشقاء يودعون شقيقتهم مصحة نفسية.. وأخ يصفع شقيقه المسن بـ«القلم»
بالحجاب.. نجمة الراب العالمية «كاردي بي» تصل السعودية وتشارك جمهورها استعداداتها لحفل الرياض|شاهد
إعلامي: دعم محمد صلاح لا يعني تبرير خطأ توقيت تصريحاته الإعلامية ضد «سلوت»|فيديو
‎«توروب»: لا أتدخل في مفاوضات برشلونة مع حمزة عبدالكريم.. وهدفي صناعة فريق قوي
هند عاكف تكشف تفاصيل فيلمها الجديد «الأسير» وتجتمع بكوكبة من النجوم العرب
«الشرع» مصدوم| «ترامب» يتوعد برد فعل انتقامي على داعش بسوريا بعد مقتـ.ـل جنود أمريكيين
إعلام عبري: أمريكا غير راضية عن مشاركة بعض الدول في قوات الاستقرار بغزة وتسعى لحلفاء جُدد

محمد على

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الولايات المتحدة غير راضية عن عدد الدول المستعدة للمشاركة في قوات الاستقرار في قطاع غزة، وتبحث عن حلفاء إضافيين.

وقالت صحيفة "يدعوت أحرونوت"، نقلاً عن مصدر إسرائيلي رفيع المستوى، إن "الأمريكيين غير راضين، ويبحثون عن دول إضافية".

وبحسب الصحيفة، تخشى بعض الدول إرسال جنودها إلى قطاع غزة بسبب مخاوف من اندلاع اشتباكات مع حركة حماس الفلسطينية، لكنها في الوقت نفسه تعرض تقديم المساعدة في مجال تدريب القوات وتمويلها.

وأشارت الصحيفة إلى أن الخطة تقضي بنشر القوات في المرحلة الأولى في مناطق لا يوجد فيها حضور كبير لحركة حماس.

