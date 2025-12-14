إعلام عبري: أمريكا غير راضية عن مشاركة بعض الدول في قوات الاستقرار بغزة وتسعى لحلفاء جُدد

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الولايات المتحدة غير راضية عن عدد الدول المستعدة للمشاركة في قوات الاستقرار في قطاع غزة، وتبحث عن حلفاء إضافيين.

وقالت صحيفة "يدعوت أحرونوت"، نقلاً عن مصدر إسرائيلي رفيع المستوى، إن "الأمريكيين غير راضين، ويبحثون عن دول إضافية".

وبحسب الصحيفة، تخشى بعض الدول إرسال جنودها إلى قطاع غزة بسبب مخاوف من اندلاع اشتباكات مع حركة حماس الفلسطينية، لكنها في الوقت نفسه تعرض تقديم المساعدة في مجال تدريب القوات وتمويلها.

وأشارت الصحيفة إلى أن الخطة تقضي بنشر القوات في المرحلة الأولى في مناطق لا يوجد فيها حضور كبير لحركة حماس.