فجر السعيد: اهتمام الرئيس السيسي بعبلة كامل تقدير حقيقي للفن المصري

علّقت الإعلامية فجر السعيد على تسجيل صوتي للفنانة القديرة عبلة كامل، والذي عُرض ضمن برنامج «الصورة» للإعلامية لميس الحديدي .

وقامت فجر السعيد بإعادة نشر المقطع عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام وعلقت قائلة : " «اشتقنا إلى صوتها، والحمد لله صوتها بخير. ولا غرابة أن يولي الرئيس السيسي اهتمامًا خاصًا بصحة الفنانة الكبيرة عبلة كامل، فهي إحدى رموز الفن المصري. وهذا يؤكد أن مصر تُقدّر قوتها الناعمة، التي يُمثل الفنانون الناجحون والمؤثرون جزءًا كبيرًا منها، ليس داخل مصر فقط بل في الوطن العربي كله».



إجراء العمليات الجراحية

وخلال تسجيل صوتي ببرنامج «الصورة» المذاع عبر قناة «النهار»، طمأنت عبلة كامل جمهورها ومحبيها على حالتها الصحية، مؤكدة أنها أجرت في وقت سابق بعض العمليات الجراحية على نفقتها الخاصة، وأن حالتها مستقرة وبخير، قائلة إنها لا تحتاج إلى أي مساعدة وتتمنى الصحة والسلامة للجميع.

كما أعربت عن شكرها لكل من دعا لها، متمنية أن ترد الملائكة الدعاء بالدعاء والخير لمن تمنى لها السلامة.