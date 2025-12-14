بالحجاب.. نجمة الراب العالمية «كاردي بي» تصل السعودية وتشارك جمهورها استعداداتها لحفل الرياض|شاهد

شاركت الفنانة العالمية كاردي بي متابعيها مقطع فيديو من كواليس استعدادتها لحفل غنائي في الرياض عبر حسابها على انستجرام،

وظهرت خلاله مرتدية فستانًا أسود وحجابًا، وعلقت: "مرحبا المملكة العربية السعودية".

وتستعد النجمة العالمية كاردي بي لإحياء حفل غنائي في الرياض، ضمن مشاركتها بفعاليات "ساوندستورم".

ونشرت مقطع فيديو آخر ظهرت خلاله وهي تركض على التريد ميل، وكتبت: "قلت لكم إنني مستعدة للجولة في أي وقت وأي مكان، هل حصلتم على التذاكر؟".

وأعلنت النجمة العالمية كاردي بي عن اسم طفلتها الثالثة من زوجها المنفصل عنها حاليًا، أوفست، وذلك خلال جلسة صوتية عبر منصة “X Spaces” يوم الجمعة 30 مايو. وقد أطلقت على الطفلة اسم "Blossom" (بلوسوم)، والتي وُلدت في سبتمبر 2024.

أزمة أسرية تتزامن مع فرحة الأمومة

كاردي، البالغة من العمر 31 عامًا، عبّرت خلال حديثها عن استيائها من غياب أوفست المتكرر عن حياة طفلتهما، مشيرة إلى أنه لم يزر ابنتهما سوى "حوالي خمس مرات" منذ ولادتها.