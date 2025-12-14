أخبار السيارات| 5 سيارات صينية زيرو «الأرخص في مصر».. وهذه مواصفات أصغر سيارة تقدّمها فيات في العالم

نشر موقع صدى البلد أخبارًا عن السيارات. تتضمن هذه الأخبار تقارير عن أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، وأخبار عن أحدث الإصدارات والتقنيات في عالم السيارات.



أقل من 500 ألف جنيه .. اركب سيارة مستعملة "أوتوماتيك" موديل 2023

تعتبر السيارة بي واي دي F3 من ابرز الاصدارات التي قدمت في السوق المصري، عن الفئة الاقتصادية وتحديدًا التي تنتمي إلى عائلة السيدان.

كهربائية بالكامل .. سعر ومواصفات BYD "هان" 2025 في السعودية

تواصل بي واي دي الصينية تعزيز حضورها في عالم السيارات الكهربائية من خلال طرازاتها المتقدمة، وتأتي سيارة هان كواحدة من أبرز هذه الإصدارات المقدمة في اسوق السعودي، حيث تجمع بين الأداء الرياضي والتقنيات الذكية والتصميم العصري.

أصغر سيارة تقدمها فيات في العالم.. توبولينو الجديدة ونظرة عن قرب

تواصل فيات تعزيز حضورها في عالم السيارات، من خلال تقديم طرازات متنوعة سواء من المحية الفنية أو التقنية، إلى جانب تنوع التصميمات، من أبرز هذه الإصدارات النسخة توبولينو، والي تفرض حضورها كأكثر الإصدارات تميزًا من حيث الحجم والفكرة.

5 سيارات صينية زيرو "بالأسعار".. الأرخص في مصر

يضم السوق المصري عدد كبير ومتنوع من السيارات، والتي تتنوع بحسب التصميم الهيكلي أو التجهيزات الفنية والتقنية، إلى جانب تنوع بلد المنشأ والتجميع ومنها السيارات الصينية، ولكن تبقى نقطة السعر عامل مهم ضمن نقاط البحث.

90 نسخة فقط.. بورشه 911 GT3 بإصدار محدود وقدرات كبيرة| صور

في خطوة تجمع بين الوفاء للتاريخ والابتكار الهندسي، أزاحت بورشه الستار عن نسخة استثنائية من طراز 911 GT3، صُممت خصيصًا لتكريم مرور تسعة عقود على ميلاد فيرديناند ألكسندر بورشه، أحد العقول التي رسمت ملامح هوية العلامة الألمانية.