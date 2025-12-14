قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
موعد مباراة الأهلي وسيراميكا في الجولة الثانية بكأس عاصمة مصر
جدول امتحانات نصف العام 2026 جميع الصفوف .. تفاصيل عاجلة لطلاب المدارس
مجدي طلبة: بطولة كأس عاصمة مصر ليست ذات أهمية للأهلي
تحدي تايلاندي لـ «ترامب».. استمرار العمليات العسكرية بعد ساعات من وقف النار
بعد رفع الحدين الأدنى والأقصى.. أعرف هتقبض كام لو طالع معاش؟
أنظمة الدفاع الجوي الروسية تدمر 141 مسيرة أوكرانية
لماذا تزيد شهيتك مع البرد؟ أطعمة تساعدك على الشعور بالشبع في الشتاء
شيكابالا: أنا مش ضد إدارة الزمالك لكن لازم يكون في حلول جذرية للأزمات المالية
مجدي طلبة: علي ماهر كان الأحق بتدريب منتخب مصر الثاني في كأس العرب.. لهذا السبب
طيران الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات على رفح جنوب غزة
موعد مباراة الزمالك وحرس الحدود في كأس عاصمة مصر
شيء مُخيف جدًا.. عمرو أديب يُوجّه رسالة عاجلة لوزير التعليم بسبب التحرش بالأطفال في المدارس
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أخبار السيارات| 5 سيارات صينية زيرو «الأرخص في مصر».. وهذه مواصفات أصغر سيارة تقدّمها فيات في العالم

أخبار السيارات
أخبار السيارات
قسم السيارات

نشر موقع صدى البلد أخبارًا عن السيارات. تتضمن هذه الأخبار تقارير عن أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، وأخبار عن أحدث الإصدارات والتقنيات في عالم السيارات. 


أقل من 500 ألف جنيه .. اركب سيارة مستعملة "أوتوماتيك" موديل 2023
تعتبر السيارة بي واي دي  F3 من ابرز الاصدارات التي قدمت في السوق المصري، عن الفئة الاقتصادية وتحديدًا التي تنتمي إلى عائلة السيدان.

كهربائية بالكامل .. سعر ومواصفات BYD "هان" 2025 في السعودية
تواصل بي واي دي الصينية تعزيز حضورها في عالم السيارات الكهربائية من خلال طرازاتها المتقدمة، وتأتي سيارة هان كواحدة من أبرز هذه الإصدارات المقدمة في اسوق السعودي، حيث تجمع بين الأداء الرياضي والتقنيات الذكية والتصميم العصري. 

أصغر سيارة تقدمها فيات في العالم.. توبولينو الجديدة ونظرة عن قرب
تواصل فيات تعزيز حضورها في عالم السيارات، من خلال تقديم طرازات متنوعة سواء من المحية الفنية أو التقنية، إلى جانب تنوع التصميمات، من أبرز هذه الإصدارات النسخة توبولينو، والي تفرض حضورها كأكثر الإصدارات تميزًا من حيث الحجم والفكرة. 

5 سيارات صينية زيرو "بالأسعار".. الأرخص في مصر
يضم السوق المصري عدد كبير ومتنوع من السيارات، والتي تتنوع بحسب التصميم الهيكلي أو التجهيزات الفنية والتقنية، إلى جانب تنوع بلد المنشأ والتجميع ومنها السيارات الصينية، ولكن تبقى نقطة السعر عامل مهم ضمن نقاط البحث.

90 نسخة فقط.. بورشه 911 GT3 بإصدار محدود وقدرات كبيرة| صور
في خطوة تجمع بين الوفاء للتاريخ والابتكار الهندسي، أزاحت بورشه الستار عن نسخة استثنائية من طراز 911 GT3، صُممت خصيصًا لتكريم مرور تسعة عقود على ميلاد فيرديناند ألكسندر بورشه، أحد العقول التي رسمت ملامح هوية العلامة الألمانية. 

أخبار السيارات أسعار السيارات أسعار السيارات في مصر أسعار السيارات 2025 أخبار السيارات في مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد نتيجة كلية الشرطة 2025

موعد نتيجة كلية الشرطة 2025

أمطار

منخفض جوي جديد.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين

البسوا الشتوي.. منخفض جوي يضرب البلاد خلال ساعات

البسوا الشتوي .. منخفض جوي يضرب المحافظات خلال ساعات

عروس المنوفية

جناية إجهاض | محامي عروس المنوفية ضحية زوجها يكشف مفاجآت صادمة

موعد نتيجة كلية الشرطة 2025

موعد ظهور نتيجة كلية الشرطة 2025

الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي

مفاجأة مدوية .. ولي العهد السعودي يستعد لشراء برشلونة بمبلغ خرافي

محمد صلاح

أول رد فعل من محمد صلاح بعد هتاف جمهور ليفربول عقب مباراة برايتون

أحمد السقا

أحمد السقا: زعلان إني جبت لـ محمد صلاح «الشتيمة».. وتعرّضت للإهانة أنا وأسرتي

ترشيحاتنا

الفنانة أيسل رمزي

أسيل رمزي تنضم لمسلسل «كله بيحب مودي» بدور محوري في رمضان 2026

فيلم الأسير

وفاء مكي تتألق برشاقة لافتة في أحدث ظهور بكواليس فيلم «الأسير» | شاهد

الفنانة وفاء مكي

وفاء مكي تكشف لـ صدى البلد سر رشاقتها | فيديو

بالصور

نجوم الفن بين المستشفى والمنزل | تفاصيل حرجة عن الحالة الصحية لأبرز الفنانين 4 منهم على فراش المرض

جليلة محمود وعمرو محمد علي
جليلة محمود وعمرو محمد علي
جليلة محمود وعمرو محمد علي

قتيـ.ـلان وإصابة 23 آخرين.. عمدة «بروفيدنس» يطلب الدعاء لضحايا حادث إطلاق النار بجامعة براون

تجمع القوات الأمريكية في منطقة إطلاق النار
تجمع القوات الأمريكية في منطقة إطلاق النار
تجمع القوات الأمريكية في منطقة إطلاق النار

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المناظرة الكبري

د. إيمان شاهين

د. إيمان شاهين تكتب: اتيكيت التعامل بين الأزواج في الإسلام

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الكرة المصرية في سكرات الموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وعود ترامب.. وماذا بعد؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الغياب كعقاب والغياب كحاجة نفسية

المزيد