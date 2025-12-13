قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تكنولوجيا وسيارات

5 سيارات صينية زيرو "بالأسعار".. الأرخص في مصر

السيارات الصينية
السيارات الصينية
صبري طلبه

يضم السوق المصري عدد كبير ومتنوع من السيارات، والتي تتنوع بحسب التصميم الهيكلي أو التجهيزات الفنية والتقنية، إلى جانب تنوع بلد المنشأ والتجميع ومنها السيارات الصينية، ولكن تبقى نقطة السعر عامل مهم ضمن نقاط البحث.

ويقدم موقع "صدى البلد" 5 سيارات صينية زيرو الأرخص سعرًا في السوق المصري.

إم جي 5

إم جي 5

زودت السيارة بمحرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 120 حصان و150 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، بينما تنتقل السرعة إلى منظومة الدفع الأمامي عبر ناقل سرعات أوتوماتيكCVT، وزمن للتسارع قدر بـ 12.5 ثانية وصولاً من 0 لـ 100 كم/ساعة، وتقدم بسعر 799,990 جنيه أو 899,990 جنيه للفئة عالية التجهيزات.

بايك U5 PLUS

بايك U5 PLUS

زودت بايك U5 PLUS بمحرك 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، يستطيع أن يضخ قوة قدرها 111 حصانًا، و142 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مقترن بناقل سرعات CVT أوتوماتيكي الاداء، وبسعر يتراوح بين 724,900 جنيه و 854,900 جنيه.

جاك S2

جاك S2

تعتمد السيارة جاك S2 على محرك رباعي الأسطوانات، يستطيع أن ينتج قوة إجمالية قدرها 113 حصانًا، مع ناقل سرعات CVT أوتوماتيكي الأداء، وبتقنيات الجر الأمامي للعجلات، وبهذه القدرات تتسارع السيارة قياسًا من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال فترة زمنية مدتها 12.8 ثانية، بينما يبلغ سعر السيارة نحو 739,900 جنيه.

شيري تيجو 4 برو

شيري تيجو 4 برو

زودت شيري تيجو 4 برو على محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر "تيربو"، يستطيع أن ينتج قوة إجمالية قدرها 111 حصانا، و138 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، وناقل سرعات CVT أوتوماتيكي الأداء، مع تقنيات الدفع الأمامي للعجلات، وتتراوح أسعار السيارة بين 875,000 جنيه و 980,000 جنيه.

جيلي GX3 PRO

جيلي GX3 PRO

تعتمد السيارة جيليGX3 PRO على محرك 1500 سي سيDVVT، سعة 1500 سي سي، بقوة 103 أحصان، 140 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران عند 5500 دورة في الدقيقة، وتعمل السيارة عبر ناقل سرعات أوتوماتيكيCVT مكون من 7 نقلات، مع تقنيات الجر الأمامي للعجلات، وتقدم السيارة بسعر 849,900 جنيه.

