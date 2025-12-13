الأيقونة الإيطالية تواصل التألق.. الكشف عن فيات 500 بنسخة هجينة| صور

تواصل فيات تعزيز حضورها في فئة السيارات الصغيرة بتقديم طرازها الشهير fiat 500، الذي شكّل علامة فارقة في عالم الهاتشباك بفضل تاريخه الطويل وتطوره عبر أجيال متعددة.

تأتي النسخة الحديثة لتؤكد مكانة هذا الطراز كواحد من أكثر السيارات شهرة في فئتها، مع تصميم كلاسيكي بروح حديثة وتقنيات تلائم الاستخدام اليومي وبصورة عصرية.

فيات 500

أداء محرك فيات 500

تعتمد فيات 500 في نسختها الحالية على محرك ثلاثي الأسطوانات بسعة 1.0 لتر، يستطيع أن يولد قوة قدرها 65 حصانًا، ويتكامل مع نظام هجين خفيف يعتمد على محرك كهربائي صغير بجهد 12 فولت يعمل كمساعد للمحرك الأساسي في ظروف القيادة المختلفة.

تسارع ومعدل استهلاك الوقود لسيارة فيات 500

تتسارع السيارة فيات 500 من وضع السكون 0 وصولًا إلى سرعة 100 كلم/س خلال مدة زمينة تستغرق 16 ثانية، مع سرعة قصوى تبلغ 155 كلم/س، بينما يساهم النظام الهجين في تحقيق استهلاك وقود منخفض يصل إلى 5.3 لتر لكل 100 كلم.

فيات 500

تجهيزات السيارة فيات 500

تحصل فيات 500 على مجموعة من الأنظمة الحديثة من بينها كاميرا لمتابعة إشارات المرور، ونظام التحذير من مغادرة المسار، بالإضافة إلى مكابح الطوارئ وحساسات الركن الخلفية.

ويأتي التصميم الخارجي بطابع رياضي يتجسد في الجنوط المميزة والسبويلر الخلفي، إلى جانب مرايا كهربائية مزودة بإشارات ضوئية وإطلالة ثنائية الأبواب التي تمنح السيارة مظهرها الهاتشباك التقليدي.

فيات 500

أما المقصورة الداخلية فتضم شاشة لمسية تدعم آبل كار بلاي وأندرويد أوتو، مع نظام صوتي ترفيهي ومكيف هواء، إضافة إلى عجلة قيادة متعددة الوظائف تتيح التحكم بالأوامر بسهولة، وفرامل يد إلكترونية، ومجموعة من الوسائد الهوائية التي تعزز مستويات الأمان داخل المقصورة.

سعر فيات 500 عالميًا

تُطرح فيات 500 في الأسواق العالمية بسعر يبدأ من 19,990 يورو.