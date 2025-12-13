قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
شوبير : ارتباك داخل الأهلي بعد إصابة يزن النعيمات
تعزيز إدماج ذوي الإعاقة في مصر.. من الالتزامات العالمية إلى العمل الوطني
كيفية الرقية الشرعية على الماء.. اعرف الطريقة الصحيحة
هشام نصر: أزمة الزمالك صعبة جدا.. وإدارة النادي ستلجأ للرئيس السيسي
سوخوي 57 | أول دولة عربية وإفريقية تحلّق إلى عصر المقاتلات الشبحية من الجيل الخامس: خطوة تاريخية
الجيش الإسرائيلي يوضح سبب الإنذار في موشاف بيتيش بالنقب
جنش: نهائي القرن أكثر هزيمة وجعتني مع الزمالك
النقل توفر وسائل دفع متنوعة وعملية بشبكة المترو والقطار الكهربائي
ليفربول يعلن شرطه الوحيد للتخلي عن محمد صلاح في يناير
جنش يكشف كواليس علاقته بحراس الزمالك..ويؤكد: أريد الاعتزال داخل الأبيض
ما هي صيغة دعاء سجود السهو؟.. كلمات ثابتة عن النبي لا تغفل عنها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

الأيقونة الإيطالية تواصل التألق.. الكشف عن فيات 500 بنسخة هجينة| صور

فيات 500
فيات 500
صبري طلبه

تواصل فيات تعزيز حضورها في فئة السيارات الصغيرة بتقديم طرازها الشهير fiat 500، الذي شكّل علامة فارقة في عالم الهاتشباك بفضل تاريخه الطويل وتطوره عبر أجيال متعددة.

تأتي النسخة الحديثة لتؤكد مكانة هذا الطراز كواحد من أكثر السيارات شهرة في فئتها، مع تصميم كلاسيكي بروح حديثة وتقنيات تلائم الاستخدام اليومي وبصورة عصرية.

فيات 500

أداء محرك فيات 500

تعتمد فيات 500 في نسختها الحالية على محرك ثلاثي الأسطوانات بسعة 1.0 لتر، يستطيع أن يولد قوة قدرها 65 حصانًا، ويتكامل مع نظام هجين خفيف يعتمد على محرك كهربائي صغير بجهد 12 فولت يعمل كمساعد للمحرك الأساسي في ظروف القيادة المختلفة.

تسارع ومعدل استهلاك الوقود لسيارة فيات 500

تتسارع السيارة فيات 500 من وضع السكون 0 وصولًا إلى سرعة 100 كلم/س خلال مدة زمينة تستغرق 16 ثانية، مع سرعة قصوى تبلغ 155 كلم/س، بينما يساهم النظام الهجين في تحقيق استهلاك وقود منخفض يصل إلى 5.3 لتر لكل 100 كلم.

فيات 500

تجهيزات السيارة فيات 500

تحصل فيات 500 على مجموعة من الأنظمة الحديثة من بينها كاميرا لمتابعة إشارات المرور، ونظام التحذير من مغادرة المسار، بالإضافة إلى مكابح الطوارئ وحساسات الركن الخلفية.

ويأتي التصميم الخارجي بطابع رياضي يتجسد في الجنوط المميزة والسبويلر الخلفي، إلى جانب مرايا كهربائية مزودة بإشارات ضوئية وإطلالة ثنائية الأبواب التي تمنح السيارة مظهرها الهاتشباك التقليدي.

فيات 500

أما المقصورة الداخلية فتضم شاشة لمسية تدعم آبل كار بلاي وأندرويد أوتو، مع نظام صوتي ترفيهي ومكيف هواء، إضافة إلى عجلة قيادة متعددة الوظائف تتيح التحكم بالأوامر بسهولة، وفرامل يد إلكترونية، ومجموعة من الوسائد الهوائية التي تعزز مستويات الأمان داخل المقصورة.

سعر فيات 500 عالميًا

تُطرح فيات 500 في الأسواق العالمية بسعر يبدأ من 19,990 يورو.

فيات فيات 500 سعر فيات 500 مواصفات فيات 500 السيارة فيات 500

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

1000 جنيه في يوم واحد| قفزة جنونية في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

وزير التربية والتعليم

بالأسماء .. حركة تغييرات في خريطة قيادات "التربية والتعليم"

عروس المنوفية

تقرير الطب الشرعي يؤكد وفاة عروس المنوفية نتيجة ضرب مبرح

المعاشات

التطبيق 1 يناير رسميًا.. قرار حكومي بشأن الحد الأدنى لـ المعاشات

الطقس غدًا

الطقس غدًا.. تحذير من ظاهرة خطيرة تستمر 6 ساعات

سعر الذهب

قفزة حادة وغير مسبوقة.. الذهب يسجل أكبر ارتفاع خلال ديسمبر وعيار 21 مفاجأة

إنفلونزا

إنفلونزا خارقة .. موجة غير مسبوقة ونسخة متحورة من سلالة H3N2 | إيه اللى بيحصل؟

صلاح

قرار عاجل من أرني سلوت بعد الأزمة مع محمد صلاح.. تفاصيل

ترشيحاتنا

مستشفي بني سويف الجامعي

طاقم طبي بمستشفى جامعة بني سويف ينقذ حياة مريضة من ورم سرطاني متقدم

جمال حمدان

حين يسقط العالِم في فخ التبسيط .. خطيئة جمال حمدان حين أفتى في الأدب

صورة من الفيديو

بالحذاء والميكب| أول تعليق من العريس صاحب فيديو الصلاة أثناء السيشن.. ماذا قال؟

بالصور

10 وصفات اقتصادية تحت 50 جنيه… تغذي الأسرة في البرد

10 وصفات اقتصادية تحت 50 جنيه
10 وصفات اقتصادية تحت 50 جنيه
10 وصفات اقتصادية تحت 50 جنيه

سر الخمس دقايق .. الخدعة الذهبية لبيت نضيف طول اليوم بدون مجهود

سر الخمس دقايق الخدعة الذهبية لبيت نضيف طول اليوم بدون مجهود
سر الخمس دقايق الخدعة الذهبية لبيت نضيف طول اليوم بدون مجهود
سر الخمس دقايق الخدعة الذهبية لبيت نضيف طول اليوم بدون مجهود

الأسماك وزيت الزيتون الأبرز.. جمال شعبان يحدد أكلات تمنع الجلطات في الشتاء

جمال شعبان يكشف عن أكلات تمنع الجلطات في الشتاء
جمال شعبان يكشف عن أكلات تمنع الجلطات في الشتاء
جمال شعبان يكشف عن أكلات تمنع الجلطات في الشتاء

حظك اليوم السبت 13 ديسمبر 2025: توقعات الأبراج مهنياً وعاطفياً وصحياً لجميع الأبراج

حظك اليوم السبت 13 ديسمبر 2025
حظك اليوم السبت 13 ديسمبر 2025
حظك اليوم السبت 13 ديسمبر 2025

فيديو

أسرار ياسمين عبدالعزيز

لو هتجوز تاني مش هقول .. ياسمين عبد العزيز تكشف أسرارا عن حياتها

جريمة عروس المنوفية

جريمة عروس المنوفية .. خالتها تفجر مفاجآت غير محسوبة

وفاة المطرب أحمد صلاح

رحيل المطرب أحمد صلاح يهز الوسط الشعبي .. وحلمي عبدالباقي ينعاه

حفل زفاف ابنة نادية مصطفى

نادية مصطفى تحتفل بزفاف ابنتها همسة| شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. إيمان شاهين

د. إيمان شاهين تكتب: اتيكيت التعامل بين الأزواج في الإسلام

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الكرة المصرية في سكرات الموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وعود ترامب.. وماذا بعد؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الغياب كعقاب والغياب كحاجة نفسية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ولادة الدافع من المربع صفر

المزيد