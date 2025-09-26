أخبار السيارات| أول سيارة بماكينة قهوة.. وسر إيقاف إنتاج فيات وأوبل

نشر موقع صدى البلد أخبارًا عن السيارات. تتضمن هذه الأخبار تقارير عن أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، وأخبار عن أحدث الإصدارات والتقنيات في عالم السيارات

دراسة: معظم سائقي السيارات الهجينة ينسون استخدام الشاحن

أظهرت دراسة حديثة أن نسبة كبيرة من سائقي السيارات الهجينة القابلة للشحن لا يقومون بتوصيل سياراتهم بالكهرباء بانتظام، مما يقلل من جدواها البيئية والاقتصادية.



بطارية أسرع وعمرها أطول.. ستيلانتس تبتكر طريقة ذكية للسيارات الكهربائية

قدمت شركة ستيلانتس تقنية جديدة لبطاريات السيارات الكهربائية توفر سرعة شحن أكبر وعمر استخدام أطول، ما يعزز من قدرات سياراتها في المنافسة العالمية.



أول سيارة أوبل بماكينة قهوة داخل الشنطة

طرحت أوبل سيارة جديدة مزودة بماكينة قهوة مدمجة في الشنطة، لتمنح عشاق القيادة تجربة فريدة تجمع بين الراحة والابتكار.



شاحنات ريفيان تخضع للتحقيق الفيدرالي بعد شكوى السائقين من وجود عيوب

بدأت السلطات الفيدرالية الأمريكية التحقيق في شكاوى مقدمة ضد شاحنات ريفيان، بعد ورود تقارير عن عيوب مؤثرة على الأداء والسلامة.



إيقاف إنتاج فيات أوبل.. ستيلانتس في ورطة بسبب نقص المبيعات

أعلنت مجموعة ستيلانتس إيقاف إنتاج بعض طرازات فيات وأوبل بعد تراجع المبيعات بشكل ملحوظ، مما يضع الشركة أمام تحديات كبيرة في الأسواق العالمية.