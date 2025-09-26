قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لم تحدث منذ نصف قرن.. أول رحلة مأهولة نحو القمر
الرئيس السيسي يزور الأكاديمية العسكرية المصرية ويؤدي صلاة الفجر مع الطلاب| صور
محمد فؤاد يواصل تألقه ويشعل احتفالات اليوم الوطني السعودي بالقاهرة
وزير الخارجية: يجب وقف العمليات العسكرية الإسرائيلية الجارية في غزة
دعاء للميت في الجمعة الأولى من ربيع الآخر.. اللهمّ افسح له في قبره مدّ بصره
شوبير يوجه رسالة لـ وزير الشباب والرياضة بعد تكريم حراس المرمى القدامى
اجتماع استثنائي غامض لكبار القادة.. ماذا يحدث داخل البنتاجون؟
إصابة بثقب في طبلة الأذن.. القصة الكاملة في واقعة اعتداء نجل الفنان أحمد رزق على زميله
التضامن: توزيع الملابس والشنط المدرسية على الأسر فى المناطق المطورة بديلة العشوائيات
عراقجي: لن تخرج الترويكا الأوروبية منتصرة بتفعيلها آلية الزناد
بدء تطبيق المواعيد الشتوية لفتح وغلق المحالات والمطاعم
ضوابط تسمية المواليد بالقانون و غرامة مالية لمن يختار أسماء مسيئة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

بطارية أسرع وعمرها أطول.. ستيلانتس تبتكر طريقة ذكية للسيارات الكهربائية

ستيلانتس
ستيلانتس
عزة عاطف

أعلنت ستيلانتيس عن تقنية بطاريات ثورية عبر مشروع IBIS، بالشراكة مع شركة سافت التابعة لتوتال إنرجيز.

أبرز مميزات النظام الجديد

  • دمج وظائف العاكس والشاحن مباشرةً في البطارية
  • دعم الشحن بالتيار المتردد والمستمر مع توفير جهد 12 فولت للأنظمة المساعدة
  • تخفيف الوزن بمقدار 40 كجم وتوفير 17 لترًا من المساحة
  • زيادة القدرة القصوى من 201 حصان إلى 231 حصان
  • تحسين كفاءة الطاقة بنسبة 10% مقارنة بالأنظمة التقليدية
  • تقليص زمن الشحن بنسبة تصل إلى 15% (الشحن الكامل ينخفض من 7 ساعات إلى 6 ساعات تقريبًا مع شاحن 7 كيلوواط). 

ستيلانتيس تكشف عن ابتكار بطارية جديد

مازال النظام في مرحلة الاختبار الميداني، وتتوقع الشركة ظهوره في سيارات الإنتاج قبل نهاية العقد. 

وأوضح "نيد كوريك" كبير مسؤولي الهندسة والتكنولوجيا، أن التبسيط هو الابتكار، مؤكدًا أن هذه الخطوة تهدف إلى جعل السيارات الكهربائية أكثر كفاءة وبتكلفة أقل للعملاء.

ستيلانتيس بطارية السيارة الكهربائية ابتكار ستيلانتس شاحنات كهربائية سيارات أمريكا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جون ادوارد

رحيل جون إدوارد عن الزمالك.. مفاجآت صادمة بشأن الأزمة المالية

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

الخطيب

جمال جبر يحذف منشور تأشيرة محمود الخطيب إلى أمريكا

موعد صرف معاشات أكتوبر 2025 وقيمة الزيادة

موعد صرف معاشات أكتوبر 2025 وقيمة الزيادة

الإعلامية نهاد سمير

وثقت واقعة إهمال.. الاعتداء على الإعلامية نهاد سمير داخل مركز طبي| فيديو

تعديل لائحة استخراج رخصة القيادة رسميًا.. تعرف على الشروط الجديدة

تعديل لائحة استخراج رخصة القيادة رسميًا.. تعرف على الشروط الجديدة

محمود الخطيب

نجم الزمالك: ما يحدث ضد محمود الخطيب شيء غريب جدًا

الاب المتوفي

زوج ينهي حياته داخل عش الزوجية بالغربية إثر خلافات أسرية

ترشيحاتنا

رياض سلامة

لبنان.. رياض سلامة يسدد 14 مليون دولار لإخلاء سبيله

غارة لجيش الاحتلال

جيش الاحتلال يزعم مهاجمة موقعًا لإنتاج صواريخ تابعًا لحزب الله في لبنان

نتنياهو

خطوة إستفزازية.. الاحتلال يذيع كلمة نتنياهو بالأمم المتحدة عبر مكبرات الصوت في غزة

بالصور

شاحنات ريفيان تخضع للتحقيق الفيدرالي بعد شكوى السائقين من وجود عيوب

ريفيان
ريفيان
ريفيان

أول سيارة أوبل بماكينة قهوة داخل الشنطة

اوبل موكا
اوبل موكا
اوبل موكا

بطارية أسرع وعمرها أطول.. ستيلانتس تبتكر طريقة ذكية للسيارات الكهربائية

ستيلانتس
ستيلانتس
ستيلانتس

دراسة: معظم سائقي السيارات الهجينة ينسون استخدام الشاحن

السيارات الهجينة
السيارات الهجينة
السيارات الهجينة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

المزيد