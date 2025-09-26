بطارية أسرع وعمرها أطول.. ستيلانتس تبتكر طريقة ذكية للسيارات الكهربائية

أعلنت ستيلانتيس عن تقنية بطاريات ثورية عبر مشروع IBIS، بالشراكة مع شركة سافت التابعة لتوتال إنرجيز.

أبرز مميزات النظام الجديد

دمج وظائف العاكس والشاحن مباشرةً في البطارية

دعم الشحن بالتيار المتردد والمستمر مع توفير جهد 12 فولت للأنظمة المساعدة

تخفيف الوزن بمقدار 40 كجم وتوفير 17 لترًا من المساحة

زيادة القدرة القصوى من 201 حصان إلى 231 حصان

تحسين كفاءة الطاقة بنسبة 10% مقارنة بالأنظمة التقليدية

تقليص زمن الشحن بنسبة تصل إلى 15% (الشحن الكامل ينخفض من 7 ساعات إلى 6 ساعات تقريبًا مع شاحن 7 كيلوواط).

مازال النظام في مرحلة الاختبار الميداني، وتتوقع الشركة ظهوره في سيارات الإنتاج قبل نهاية العقد.

وأوضح "نيد كوريك" كبير مسؤولي الهندسة والتكنولوجيا، أن التبسيط هو الابتكار، مؤكدًا أن هذه الخطوة تهدف إلى جعل السيارات الكهربائية أكثر كفاءة وبتكلفة أقل للعملاء.