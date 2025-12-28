قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تغيرات إدارية .. خبيرة تاروت تتنبأ لـ عمرو أديب بكشف فساد كبير في مصر عام 2026
إصابة «بن رمضان» في مباراة تونس ونيجيريا بكأس الأمم الأفريقية .. تفاصيل
أتالانتا يحتفي بتوهج «لوكمان» بعد ليلة استثنائية أمام تونس في كأس أمم أفريقيا
«كان حلمه يتدرب هنا».. جامعة بورسعيد تخلد اسم شهيد السباحة يوسف عبد الملك | شاهد
خبيرة تاروت تكشف لعمرو أديب على الهوا: معمول لك عمل
تردد القنوات المجانية الناقلة لكأس أمم إفريقيا 2025 ومواعيد المشاهدة
محامي عمرو الدجوي يكشف مفاجآت صادمة في نزاع العائلة: سرقة خزائن الدكتورة نوال بالزمالك وأكتوبر|فيديو
نيجيريا ثاني المتأهلين لدور الـ16 من بطولة كأس الأمم الإفريقية بالفوز على تونس 3-2
إدراج التربية الجنسية ضمن المناهج.. مطالب برلمانية عاجلة لحماية طلاب المدارس
بسبب برنامج مني الشاذلي.. حبس مها الصغير شهر لانتهاك حقوق الملكية الفكرية
عبادة في الشتاء أوصى بها النبي .. تعرف على أجرها الكبير
كأس مصر | عبد الرؤوف يعلن قائمة الزمالك استعداداً لمواجهة بلدية المحلة
أتالانتا يحتفي بتوهج «لوكمان» بعد ليلة استثنائية أمام تونس في كأس أمم أفريقيا

إسراء أشرف

سلط نادي أتالانتا الإيطالي الضوء على الأداء اللافت الذي قدمه مهاجمه النيجيري أديمولا لوكمان، عقب تألقه مع منتخب بلاده في مواجهة تونس ضمن منافسات دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة حاليًا في المغرب.

وشارك لوكمان في التشكيل الأساسي لمنتخب نيجيريا، وكان أحد أبرز نجوم اللقاء، بعدما لعب دورًا حاسمًا في جميع أهداف “النسور الخضر”، قبل أن يغادر أرضية الملعب في الدقائق الأخيرة وسط تصفيق جماهيري كبير تقديرًا لما قدمه.

وساهم نجم أتالانتا في الهدف الأول بإرسال عرضية متقنة حولها فيكتور أوسيمين إلى الشباك، قبل أن يعود ليصنع الهدف الثاني لزميله ويلفريد نديدي من كرة ثابتة.

ولم يكتف بذلك، إذ وضع بصمته التهديفية بتسجيل الهدف الثالث عقب مجهود فردي داخل منطقة الجزاء أنهاه بتسديدة اصطدمت بالقائم وسكنت المرمى.

وتفاعل نادي أتالانتا مع تألق لاعبه، حيث نشر حسابه الرسمي عبر منصة “إكس” صورة للوكمان بقميص الفريق، مرفقة برموز تعبيرية تعكس سخونة الأداء، في إشارة إلى مساهمته بهدف وصناعتين خلال اللقاء.

وكان المنتخب النيجيري قد حقق انتصارًا مثيرًا على نظيره التونسي بنتيجة (3-2)، في الجولة الثانية من دور المجموعات، ليعتلي صدارة المجموعة الثالثة بالعلامة الكاملة برصيد 6 نقاط، بينما تجمد رصيد منتخب تونس عند 3 نقاط في المركز الثاني.

