أتالانتا يحتفي بتوهج «لوكمان» بعد ليلة استثنائية أمام تونس في كأس أمم أفريقيا

سلط نادي أتالانتا الإيطالي الضوء على الأداء اللافت الذي قدمه مهاجمه النيجيري أديمولا لوكمان، عقب تألقه مع منتخب بلاده في مواجهة تونس ضمن منافسات دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة حاليًا في المغرب.

وشارك لوكمان في التشكيل الأساسي لمنتخب نيجيريا، وكان أحد أبرز نجوم اللقاء، بعدما لعب دورًا حاسمًا في جميع أهداف “النسور الخضر”، قبل أن يغادر أرضية الملعب في الدقائق الأخيرة وسط تصفيق جماهيري كبير تقديرًا لما قدمه.

وساهم نجم أتالانتا في الهدف الأول بإرسال عرضية متقنة حولها فيكتور أوسيمين إلى الشباك، قبل أن يعود ليصنع الهدف الثاني لزميله ويلفريد نديدي من كرة ثابتة.

ولم يكتف بذلك، إذ وضع بصمته التهديفية بتسجيل الهدف الثالث عقب مجهود فردي داخل منطقة الجزاء أنهاه بتسديدة اصطدمت بالقائم وسكنت المرمى.

وتفاعل نادي أتالانتا مع تألق لاعبه، حيث نشر حسابه الرسمي عبر منصة “إكس” صورة للوكمان بقميص الفريق، مرفقة برموز تعبيرية تعكس سخونة الأداء، في إشارة إلى مساهمته بهدف وصناعتين خلال اللقاء.

وكان المنتخب النيجيري قد حقق انتصارًا مثيرًا على نظيره التونسي بنتيجة (3-2)، في الجولة الثانية من دور المجموعات، ليعتلي صدارة المجموعة الثالثة بالعلامة الكاملة برصيد 6 نقاط، بينما تجمد رصيد منتخب تونس عند 3 نقاط في المركز الثاني.