تغيرات إدارية .. خبيرة تاروت تتنبأ لـ عمرو أديب بكشف فساد كبير في مصر عام 2026
إصابة «بن رمضان» في مباراة تونس ونيجيريا بكأس الأمم الأفريقية .. تفاصيل
أتالانتا يحتفي بتوهج «لوكمان» بعد ليلة استثنائية أمام تونس في كأس أمم أفريقيا
«كان حلمه يتدرب هنا».. جامعة بورسعيد تخلد اسم شهيد السباحة يوسف عبد الملك | شاهد
خبيرة تاروت تكشف لعمرو أديب على الهوا: معمول لك عمل
تردد القنوات المجانية الناقلة لكأس أمم إفريقيا 2025 ومواعيد المشاهدة
محامي عمرو الدجوي يكشف مفاجآت صادمة في نزاع العائلة: سرقة خزائن الدكتورة نوال بالزمالك وأكتوبر|فيديو
نيجيريا ثاني المتأهلين لدور الـ16 من بطولة كأس الأمم الإفريقية بالفوز على تونس 3-2
إدراج التربية الجنسية ضمن المناهج.. مطالب برلمانية عاجلة لحماية طلاب المدارس
بسبب برنامج مني الشاذلي.. حبس مها الصغير شهر لانتهاك حقوق الملكية الفكرية
عبادة في الشتاء أوصى بها النبي .. تعرف على أجرها الكبير
كأس مصر | عبد الرؤوف يعلن قائمة الزمالك استعداداً لمواجهة بلدية المحلة
رياضة

ساديو ماني يشيد بأداء الكونغو الديمقراطية أمام السنغال ويؤكد: كان يجب أن نفوز

إسراء أشرف

أكد ساديو ماني، قائد منتخب السنغال، أن نتيجة التعادل أمام منتخب الكونغو الديمقراطية جاءت منطقية في ظل مجريات اللقاء، مشيرًا إلى أن المنافس قدم أداءً يستحق عليه الخروج بنقطة.

وحسم التعادل الإيجابي (1-1) مواجهة السنغال والكونغو الديمقراطية، التي أقيمت اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الإفريقية، بعدما افتتح سيدريك باكامبو التسجيل لصالح الكونغو، قبل أن ينجح ماني في إدراك التعادل لأسود التيرانجا.

وقال ماني في تصريحات عقب المباراة إن المنتخب السنغالي قدم مستوى جيدًا وصنع العديد من الفرص، إلا أن غياب اللمسة الأخيرة حال دون تحقيق الفوز، مؤكدًا في الوقت ذاته احترامه لأداء المنتخب الكونغولي.

وأضاف أن كرة القدم لا تعترف إلا بما يحدث داخل الملعب، مشددًا على أن الخصم استحق الخروج بنتيجة إيجابية.

وأشار نجم النصر السعودي إلى أن التركيز سينصب خلال الفترة المقبلة على الاستعداد الجيد للمباراة القادمة، في ظل قوة جميع المنتخبات المشاركة في البطولة القارية.

وبهذه النتيجة، واصل منتخب السنغال تصدره للمجموعة برصيد 4 نقاط متفوقًا بفارق الأهداف على منتخب الكونغو الديمقراطية صاحب المركز الثاني، فيما حل منتخب بنين ثالثًا برصيد 3 نقاط عقب فوزه على بوتسوانا متذيل الترتيب.

ومن المقرر أن يلتقي منتخب السنغال مع بنين يوم الثلاثاء المقبل، بينما يواجه منتخب الكونغو الديمقراطية نظيره بوتسوانا في الجولة ذاتها.

ساديو ماني ماني السنغال الكونغو الديمقراطية كأس أمم أفريقيا

