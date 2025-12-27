ساديو ماني يشيد بأداء الكونغو الديمقراطية أمام السنغال ويؤكد: كان يجب أن نفوز

أكد ساديو ماني، قائد منتخب السنغال، أن نتيجة التعادل أمام منتخب الكونغو الديمقراطية جاءت منطقية في ظل مجريات اللقاء، مشيرًا إلى أن المنافس قدم أداءً يستحق عليه الخروج بنقطة.

وحسم التعادل الإيجابي (1-1) مواجهة السنغال والكونغو الديمقراطية، التي أقيمت اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الإفريقية، بعدما افتتح سيدريك باكامبو التسجيل لصالح الكونغو، قبل أن ينجح ماني في إدراك التعادل لأسود التيرانجا.

وقال ماني في تصريحات عقب المباراة إن المنتخب السنغالي قدم مستوى جيدًا وصنع العديد من الفرص، إلا أن غياب اللمسة الأخيرة حال دون تحقيق الفوز، مؤكدًا في الوقت ذاته احترامه لأداء المنتخب الكونغولي.

وأضاف أن كرة القدم لا تعترف إلا بما يحدث داخل الملعب، مشددًا على أن الخصم استحق الخروج بنتيجة إيجابية.

وأشار نجم النصر السعودي إلى أن التركيز سينصب خلال الفترة المقبلة على الاستعداد الجيد للمباراة القادمة، في ظل قوة جميع المنتخبات المشاركة في البطولة القارية.

وبهذه النتيجة، واصل منتخب السنغال تصدره للمجموعة برصيد 4 نقاط متفوقًا بفارق الأهداف على منتخب الكونغو الديمقراطية صاحب المركز الثاني، فيما حل منتخب بنين ثالثًا برصيد 3 نقاط عقب فوزه على بوتسوانا متذيل الترتيب.

ومن المقرر أن يلتقي منتخب السنغال مع بنين يوم الثلاثاء المقبل، بينما يواجه منتخب الكونغو الديمقراطية نظيره بوتسوانا في الجولة ذاتها.