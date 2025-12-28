نيجيريا ثاني المتأهلين لدور الـ16 من بطولة كأس الأمم الإفريقية بالفوز على تونس 3-2

حقق منتخب نيجيريا الفوز على منتخب تونس بنتيجة 3-2، وذلك في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس أمم أفريقيا 2025، المقامة حاليًا في المغرب.

وسجل أهداف منتخب نيجيريا كل من فيكتور أوسيمين، وويلفريد نديدي، وأديمولا لوكمان في الدقائق 44 و50 و67 من عمر اللقاء.

وسجل هدفي تونس كل من منتصر الطالبي وعلى العابدي في الدقيقتين 74 و87 من عمر اللقاء.

تأهل منتخب نيجيريا

وبتلك النتيجة يصل منتخب نيجيريا للنقطة 6 ليحتل صدارة المجموعة الثالثة والتأهل لدور الـ 16 من البطولة، وتوقف رصيد منتخب تونس عند النقطة 3 ليحتل المركز الثاني ويؤجل تأهله للدور القادم للجولة القادمة والأخيرة في دور المجموعات أمام منتخب تنزانيا.

ويعد منتخب نيجيريا ثانب المنتخبات المتأهلة لدور الـ 16 في البطولة بعد منتخب مصر الذي تأهل بالأمس بعد الفوز منتخب جنوب إفريقيا.



تشكيل منتخب نيجيريا

أعلن الجهاز الفني لمنتخب نيجيريا التشكيل الرسمي لـ«النسور الخضر» استعدادًا لمواجهة منتخب تونس، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس أمم أفريقيا 2025، المقامة حاليًا في المغرب.

وجاء تشكيل نيجيريا كالآتي:

حراسة المرمى: ستانلي نوبالي

خط الدفاع: برايت صامويل – سيمي أجايي – كالفين باسي – برونو

خط الوسط: فرانك أونيكا – ويلفريد نديدي – أليكس إيوبي

خط الهجوم: أديمولا لوكمان – فيكتور أوسيمين – أكور أدامز

تشكيل منتخب تونس

أعلن الجهاز الفني لمنتخب تونس التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة نيجيريا، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2025 المقامة في المغرب.

تشكيل منتخب تونس

حراسة المرمى: أيمن دحمان

خط الدفاع:

ديلان برون - منتصر الطالبي - علي العابدي - يان فاليري

خط الوسط:

إلياس السخيري - محمد علي بن رمضان - إلياس العاشوري - فرجاني ساسي

خط الهجوم:

حنبعل المجبري - حاتم المستوري