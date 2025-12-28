قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تغيرات إدارية .. خبيرة تاروت تتنبأ لـ عمرو أديب بكشف فساد كبير في مصر عام 2026
إصابة «بن رمضان» في مباراة تونس ونيجيريا بكأس الأمم الأفريقية .. تفاصيل
أتالانتا يحتفي بتوهج «لوكمان» بعد ليلة استثنائية أمام تونس في كأس أمم أفريقيا
«كان حلمه يتدرب هنا».. جامعة بورسعيد تخلد اسم شهيد السباحة يوسف عبد الملك | شاهد
خبيرة تاروت تكشف لعمرو أديب على الهوا: معمول لك عمل
تردد القنوات المجانية الناقلة لكأس أمم إفريقيا 2025 ومواعيد المشاهدة
محامي عمرو الدجوي يكشف مفاجآت صادمة في نزاع العائلة: سرقة خزائن الدكتورة نوال بالزمالك وأكتوبر|فيديو
نيجيريا ثاني المتأهلين لدور الـ16 من بطولة كأس الأمم الإفريقية بالفوز على تونس 3-2
إدراج التربية الجنسية ضمن المناهج.. مطالب برلمانية عاجلة لحماية طلاب المدارس
بسبب برنامج مني الشاذلي.. حبس مها الصغير شهر لانتهاك حقوق الملكية الفكرية
عبادة في الشتاء أوصى بها النبي .. تعرف على أجرها الكبير
كأس مصر | عبد الرؤوف يعلن قائمة الزمالك استعداداً لمواجهة بلدية المحلة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

نيجيريا ثاني المتأهلين لدور الـ16 من بطولة كأس الأمم الإفريقية بالفوز على تونس 3-2

صورة من اللقاء
صورة من اللقاء
إسلام مقلد

حقق منتخب نيجيريا الفوز على منتخب تونس بنتيجة 3-2، وذلك في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس أمم أفريقيا 2025، المقامة حاليًا في المغرب.

وسجل أهداف منتخب نيجيريا كل من فيكتور أوسيمين، وويلفريد نديدي، وأديمولا لوكمان في الدقائق 44 و50 و67 من عمر اللقاء.

وسجل هدفي تونس كل من منتصر الطالبي وعلى العابدي في الدقيقتين 74 و87 من عمر اللقاء.

تأهل منتخب نيجيريا

وبتلك النتيجة يصل منتخب نيجيريا للنقطة 6 ليحتل صدارة المجموعة الثالثة والتأهل لدور الـ 16 من البطولة، وتوقف رصيد منتخب تونس عند النقطة 3 ليحتل المركز الثاني ويؤجل تأهله للدور القادم للجولة القادمة والأخيرة في دور المجموعات أمام منتخب تنزانيا.

ويعد منتخب نيجيريا ثانب المنتخبات المتأهلة لدور الـ 16 في البطولة بعد منتخب مصر الذي تأهل بالأمس بعد الفوز منتخب جنوب إفريقيا.
 

تشكيل منتخب نيجيريا

أعلن الجهاز الفني لمنتخب نيجيريا التشكيل الرسمي لـ«النسور الخضر» استعدادًا لمواجهة منتخب تونس، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس أمم أفريقيا 2025، المقامة حاليًا في المغرب.

وجاء تشكيل نيجيريا كالآتي:

حراسة المرمى: ستانلي نوبالي

خط الدفاع: برايت صامويل – سيمي أجايي – كالفين باسي – برونو

خط الوسط: فرانك أونيكا – ويلفريد نديدي – أليكس إيوبي

خط الهجوم: أديمولا لوكمان – فيكتور أوسيمين – أكور أدامز

تشكيل منتخب تونس

أعلن الجهاز الفني لمنتخب تونس التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة نيجيريا، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2025 المقامة في المغرب.

تشكيل منتخب تونس

حراسة المرمى: أيمن دحمان

خط الدفاع:

ديلان برون - منتصر الطالبي - علي العابدي - يان فاليري

خط الوسط:
 إلياس السخيري - محمد علي بن رمضان - إلياس العاشوري - فرجاني ساسي 

خط الهجوم:
حنبعل المجبري - حاتم المستوري

منتخب نيجيريا نيجيريا منتخب تونس بطولة كأس أمم أفريقيا كأس أمم أفريقيا تونس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منتخب مصر

الاحتمال الأقرب.. منافس مصر في دور الـ 16 بـ كأس أمم إفريقيا

عداد الكهرباء

باق 4 أيام.. تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة بسبب الفاتورة

طقس اليوم

تحذيرات من الساعات القادمة .. أمطار ورياح قوية تضرب مصر

الطقس في مصر

تصل الوجه البحري خلال ساعات.. أمطار غزيرة على 7 محافظات| تفاصيل حالة الطقس

أمطار

أمطار ورياح سرعتها 60 كيلومتر.. الأرصاد تحذر من تقلبات جوية قادمة

صورة من لقاء بنين وبوتسوانا

بوتسوانا أول المغادرين لكأس الأمم الأفريقية بعد الجولة الثانية

سعر الدولار الآن في مصر بعد خفض الفائدة.. استقرار ملحوظ بالبنوك اليوم

سعر الدولار الآن في مصر بعد خفض الفائدة.. استقرار ملحوظ بالبنوك اليوم

حسام حسن

سامحوني على أي تقصير.. سر بكاء حسام حسن في لقاء مصر وجنوب إفريقيا

ترشيحاتنا

وقت التسمية عند النحر والحكم لو نسيها.. الإفتاء توضح

وقت التسمية عند النحر والحكم لو نسيها.. الإفتاء توضح

لماذا تختلف صلاة الجنازة في هيئتها عن باقي الصلوات؟

لماذا تختلف صلاة الجنازة في هيئتها عن باقي الصلوات؟.. الإفتاء تجيب

أذكار النوم مكتوبة

أذكار النوم مكتوبة .. رددها على فراشك تصرف الشياطين وتمنع الأرق

بالصور

بيدفي ويغذي.. طريقة عمل طاجن الكوارع في الفرن

طاجن الكوارع
طاجن الكوارع
طاجن الكوارع

برعاية الشباب والرياضة.. أكبر تجمع للسيارات المعدلة في مصر| شاهد

أكبر تجمع للسيارات المعدلة
أكبر تجمع للسيارات المعدلة
أكبر تجمع للسيارات المعدلة

سبب وفاة داوود عبد السيد.. مرض خطير | اكتشف التفاصيل

داوود عبد السيد
داوود عبد السيد
داوود عبد السيد

خالد النبوي في عندك وقت مع عبلة .. كنت هبطل تمثيل بسبب دوري فى واحة الغروب

خالد النبوي مع عبلة سلامة
خالد النبوي مع عبلة سلامة
خالد النبوي مع عبلة سلامة

فيديو

أحمد فهمي ومعتز التونى

اشتغلت فى محل فاكهة بأمريكا .. أحمد فهمى يروى كواليس فترة دراسته بالجامعة

دخلت ثلاجة الموتى بالخطأ

فتاة في ثلاجة الموتي بالخطأ.. اعرف السبب وماذا حدث؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: مصر القديمة وسياستها الخارجية

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

المزيد