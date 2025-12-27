سبب وفاة داوود عبد السيد.. مرض خطير | اكتشف التفاصيل

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الكونغولي ليس الأول.. نجوم رفضوا ارتداء قميص الأهلي| أسماء مفاجأة
معيط: في عام 2015 لم نجد 15 مليون دولار لشراء أدوية علاج فيروس سي
صدى البلد يكشف شخصية ابن الأهلي المتسبب في خروج الفريق من كأس مصر
محمد معيط: في 2011 مكنش فيه فلوس نشتري الغاز وتحدثنا مع الأشقاء العرب لتوفير شحنات
كيفية النجاة من عذاب القبر .. بكلمات بسيطة قبل النوم
هل يفرض صندوق النقد الدولي شيئا على مصر في برنامج الإصلاح؟ رد حاسم من محمد معيط
الأزمة الصومالية .. إعلام إسرائيلي : إدانة عربية وصمت إماراتي وزيارة سرية لـ تل أبيب
طقس الأحد| أمطار متوسطة تضرب هذه المحافظات
لميس الحديدي عن مباراة مصر وجنوب إفريقيا: روح عظيمة وأداء رجولي لم نره منذ سنوات
أستون فيلا يقلب الطاولة على تشيلسي ويفوز بهدفين في الدوري الإنجليزي
نتنياهو يواجه ضغوطا أمريكية للحوار مع حماس وحزب الله وإيران
الصوت الذهبي.. برنامج دولة التلاوة يكرم القارئ الشيخ عبد العظيم زاهر
بالصور

اسماء محمد

أثار خبر وفاة المخرج داوود عبد السيد حالة كبيرة من الحزن في الوسط الفني وبين نشطاء السوشيال ميديا.

توفي المخرج داوود عبد السيد إثر معاناته من وعكة صحية شديدة في أواخر أيامه حيث كان يعانى من مرض الفشل الكلوي.

وفقا لما اورده موقع nhs نكشف لكم المشاكل التى تحدث فى الجسم وتسبب الفشل الكلوي إذا لم يتم علاجها.

أسباب الفشل الكلوي 


هناك العديد من أسباب الفشل الكلوي الحاد، وغالبًا ما تُقسم هذه المشاكل إلى ثلاث مجموعات اعتمادًا على ما إذا كانت تؤثر على تدفق الدم إلى الكلى، أو الكلى نفسها، أو تدفق البول من الكلى

مشاكل تؤثر على تدفق الدم إلى الكليتين 


يُعدّ هذا السبب الأكثر شيوعًا للفشل الكلوي الحاد.

و لا تستطيع الكليتان أداء وظائفهما بشكل سليم إذا لم تحصلا على كمية كافية من الدم للترشيح والسبب الأكثر شيوعًا لذلك هو الجفاف الناتج عن القيء والإسهال كما يمكن أن يؤدي قصور القلب إلى الفشل الكلوي الحاد، لأن القلب لا يستطيع ضخ كمية كافية من الدم إلى جميع أنحاء الجسم وقد ينخفض ​​مستوى السوائل في الجسم فجأةً نتيجةً لحالات أخرى، مثل المتلازمة الكلوية.

أعراض الفشل الكلوي

مشاكل تؤثر على الكلى نفسها  


متلازمة انحلال الدم اليوريمي (HUS) هي السبب الأكثر شيوعًا للفشل الكلوي الحاد لدى الأطفال و تُسبب هذه المتلازمة تلفًا في الكلى وتُعيق عملها بشكل سليم وتشمل الأسباب الأخرى التهاب الكلى وبعض الأدوية. 

في بعض الأحيان، إذا لم يكن سبب الفشل الكلوي الحاد معروفًا، فقد نحتاج إلى إجراء خزعة من الكلى، حيث تُؤخذ عينة من نسيج الكلية لفحصها في المختبر ويساعد هذا الفحص على تحديد ما إذا كان العلاج الإضافي سيُحسّن وظائف الكلى.

مشاكل تؤثر على تدفق البول من الكليتين 


عادةً ما تنجم هذه المشاكل عن خلل بنيوي وليس عن مرض. قد تكون بعض هذه المشاكل البنيوية موجودة منذ الولادة، مثل صمامات الإحليل الخلفية التي تمنع المثانة من الإفراغ وفي حالات نادرة، قد تكون حصى.

