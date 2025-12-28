تردد القنوات المجانية الناقلة لكأس أمم إفريقيا 2025 ومواعيد المشاهدة

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أصل الحكاية

تردّد القنوات المجانية الناقلة لكأس أمم إفريقيا 2025.. يواصل عشاق كرة القدم الإفريقية البحث المكثف عن تردّد القنوات المجانية الناقلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2025، في ظل الاهتمام الكبير بمتابعة مباريات البطولة القارية الأهم على مستوى المنتخبات في القارة السمراء، خاصة مع مشاركة منتخبات عربية بارزة وتنافس قوي منتظر منذ الأدوار الأولى، وتتصدر القنوات الأرضية والمفتوحة محركات البحث باعتبارها الخيار الآتي لملايين المشاهدين الراغبين في متابعة المباريات دون اشتراك مدفوع.

وتبرز قناة الجزائرية الأرضية كواحدة من أبرز القنوات التي تتيح مشاهدة مباريات كأس أمم إفريقيا 2025 مجانًا، إلى جانب مجموعة من القنوات الأرضية المغربية وقنوات إفريقية وعالمية أخرى، وهو ما يمنح الجماهير خيارات متعددة لمتابعة البطولة بجودة مناسبة وبث مفتوح في عدد من الدول.

واقرأ أيضًا:

كأس الكوتفدرالية الإفريقية

القنوات المجانية الناقلة لكأس أمم إفريقيا 2025

أكدت شبكة القنوات الرياضية المغربية نقل مباريات كأس الأمم الإفريقية 2025 مجانًا عبر ثلاث قنوات أرضية مفتوحة، بالإضافة إلى ترددات أخرى متاحة في الجزائر ومالي، وهو ما يعكس اتساع دائرة البث المجاني للبطولة في شمال وغرب القارة الإفريقية، ويزيد من فرص المتابعة الجماهيرية الواسعة.

تردد قناة المغربية الرياضية 1 TNT

تبث قناة المغربية الرياضية 1 TNT عبر القمر الصناعي نايل سات، على تردد 11157، وباستقطاب رأسي، ومعدل تصحيح 4/3، ومعدل ترميز 27500، وتعد من القنوات التي تحظى بنسبة مشاهدة مرتفعة نظرًا لجودة التغطية والتحليل الفني المصاحب للمباريات.

تردد قناة المغربية الرياضية 2 TNT

تعمل قناة المغربية الرياضية 2 TNT أيضًا عبر القمر الصناعي نايل سات، على تردد 11476، وباستقطاب رأسي، ومعدل تصحيح 4/3، ومعدل ترميز 27500، وتخصص هذه القناة لنقل عدد من المباريات المهمة إلى جانب البرامج الرياضية المصاحبة.

وزير الرياضة يُهنئ المنتخب المصري للقوس والسهم لحصد 5 ميداليات في البطولة الإفريقية بكوت ديفوار

تردد قناة المغربية الرياضية TNT على عرب سات

يمكن استقبال قناة المغربية الرياضية TNT عبر القمر الصناعي عرب سات، على تردد 12683، وباستقطاب رأسي، ومعدل تصحيح 4/3، ومعدل ترميز 27500، ما يتيح للمشاهدين في مناطق مختلفة فرصة متابعة مباريات كأس أمم إفريقيا 2025 مجانًا.

تردد قناة الجزائرية الأرضية الناقلة لكأس أمم إفريقيا 2025

تحظى قناة الجزائرية الأرضية باهتمام كبير من المتابعين، حيث تنقل مباريات كأس الأمم الإفريقية 2025 مجانًا، ويمكن استقبالها عبر القمر الصناعي نايل سات، على تردد 11680، وباستقطاب أفقي، ومعدل ترميز 27500، مع نظام تشفير BISS، وهو ما يتطلب إدخال الشفرة الخاصة بالقناة لمتابعة البث.

تردد قناة ORTM المالية

ضمن القنوات الإفريقية المفتوحة، تبرز قناة ORTM في مالي، والتي تبث عبر القمر الصناعي Eutelsat 9B، على تردد 12034، وباستقطاب عمودي، ومعدل ترميز 27500، وتعد من القنوات التي تتيح مشاهدة عدد من مباريات البطولة للجماهير في غرب إفريقيا.

قنوات عالمية مجانية ناقلة لكأس أمم إفريقيا 2025

إلى جانب القنوات الإفريقية، تتوافر بعض القنوات العالمية التي تنقل مباريات كأس الأمم الإفريقية 2025، وهو ما يوسع نطاق المشاهدة خارج القارة الإفريقية، خاصة للجاليات الإفريقية والعربية في أوروبا.

كأس الأمم الإفريقية 2025

تردد قناة Sportdigital Fussball الألمانية

تبث قناة Sportdigital Fussball عبر القمر أسترا 1B-1H + 2C على تردد 12722، باستقطاب أفقي، ومعدل ترميز 23500، ومعدل تصحيح 3/4، بنظام تشفير كوناكس، كما تبث أيضًا عبر القمر Eutelsat W1 على تردد 12437، باستقطاب أفقي، ومعدل ترميز 27500، ومعدل تصحيح 3/4، وبنظام تشفير كوناكس.

تردد قناة Max Sport 1 البلغارية

تنقل قناة Max Sport 1 البلغارية بعض مباريات البطولة، وتبث على تردد 12604، بمعدل استقطاب 27500، ومعدل ترميز 2/3، مع نظام بث DVB-S2 وإشارة إرسال DVB-S2.

قناة Sportitalia الإيطالية

تعد قناة Sportitalia قناة رياضية إيطالية تبث عبر الإنترنت وعبر خدمة HbbTV، وتوفر تغطية رياضية متنوعة تشمل مباريات كأس أمم إفريقيا 2025 ضمن محتواها الرياضي.

الحقوق الحصرية لبث كأس أمم إفريقيا 2025

على الرغم من توفر عدد من القنوات المجانية، فإن الحقوق الفضائية الحصرية لجميع مباريات كأس الأمم الإفريقية 2025 في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجميع الدول العربية تظل مملوكة لشبكة بي إن سبورتس، التي أعلنت رسميًا بث البطولة عبر قنوات beIN SPORTS MAX، مع تغطية شاملة وتحليل فني موسع.

مجموعات كأس أمم إفريقيا 2025

تشهد البطولة تقسيم المنتخبات المشاركة إلى ست مجموعات قوية، حيث تضم المجموعة الأولى منتخبات المغرب ومالي وزامبيا وجزر القمر، بينما تضم المجموعة الثانية منتخبات مصر وجنوب إفريقيا وأنجولا وزيمبابوي، وتضم المجموعة الثالثة منتخبات نيجيريا وتونس وأوغندا وتنزانيا.

مصر والقارة الإفريقية

وفي المجموعة الرابعة تتنافس منتخبات السنغال وجمهورية الكونغو الديمقراطية وبنين وبوتسوانا، في حين تضم المجموعة الخامسة منتخبات الجزائر وبوركينا فاسو وغينيا الاستوائية والسودان، وتختتم المنافسات في دور المجموعات بالمجموعة السادسة التي تضم كوت ديفوار والكاميرون والجابون وموزمبيق.

تردد قناة الجزائرية الأرضية القنوات المجانية الناقلة لكأس أمم إفريقيا 2025 تردد القنوات المفتوحة لكأس أفريقيا مشاهدة كأس أمم إفريقيا 2025 مجانًا تردد المغربية الرياضية TNT تردد قناة الجزائرية نايل سات مجموعات كأس أمم إفريقيا 2025

