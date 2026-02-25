وننسي اللي كان الحلقة 7.. شقيقة ياسمين عبد العزيز تنتقل للإقامة معها

طرحت منصة شاهد الحلقة السابعة من مسلسل ”وننسى اللي كان" بطولة الفنانة ياسمين عبد العزيز، قبل عرضها علي شاشات التليفزيون.

وحملت الحلقة عددا من الأحداث، منها قيام شيرين رضا بالاتفاق مع إيهاب فهمي، ليعمل معها من الباطن، ويكون جاسوسًا لها ضد ياسمين عبد العزيز.

كما انتقلت شقيقة ياسمين عبد العزيز للاقامة معها، حتي تتمكن من دخول مجال التمثيل، اما أحمد سعيد عبد الغني، فقد تم انقاذ حياته، ونقل الي المستشفي.

مسلسل «وننسى اللي كان» من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج محمد الخيبري، ويشارك في بطولته إلى جانب ياسمين عبد العزيز وكريم فهمي، كل من: شيرين رضا، خالد سرحان، منة فضالي، محمود ياسين جونيور، محمد لطفي، محمود حافظ، وإيهاب فهمي.

ويناقش «وننسى اللي كان» كواليس النجاح على المستويين النفسي والعاطفي، طارِحًا تساؤلات جوهرية حول قدرة الإنسان على تجاوز ماضيه، والثمن الذي قد يضطر لدفعه من أجل الحفاظ على مكانته في القمة.