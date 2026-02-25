محمد الحجي في شخصية شريرة في "شارع الأعشى".. كيف تفاعل معه الجمهور؟

بعد نجاحه الكبير في بطولة مسلسل " الميراث"، وهو أطول مسلسل عربي، ومسلسل " أم أربعة وأربعين" يشارك الفنان محمد الحجي ، هذا العام في مسلسل "شارع الأعشى" ضمن كوكبة من نجوم الفن في المملكة العربية السعودية.

تأتي مشاركة محمد الحجي في مسلسل "شارع الأعشى" بشكل مغاير عما اعتاده الجمهور العربي على أدوار الحجي ، حيث يظهر في (الموسم الثاني) الدرامي السعودي حصريا خلال شهر رمضان 2026 على قناة MBC1 ومنصة شاهد، بشخصية "جهم" وهي مختلفة نسبيا عن الأدوار التي لعبها الحجي في الأعمال السابقة.

وتدور أحداث مسلسل "شارع الأعشى" في فترة الثمانينات، حيث يظهر بشخصية شريرة لاقت تفاعلا كبيرا من قبل الجمهور السعودي والعربي.

وشهدت منصات التواصل الاجتماعي تفاعلا كبيرا مع شخصية "جهم" التي أعلن عنها الفنان محمد الحجي عبر مقاطع "سناب" وعلى مواقع التواصل الخاصة به، الأمر الذي دفع الجمهور لمطالبة الحجي بالمزيد عن تفاصيل الشخصية وتوقيت ظهورها في العمل السعودي الهام.

وتجدر الإشارة إلى أن شارع الأعشى" هو عمل درامي سعودي مستوحى من رواية "غراميات شارع الأعشى" لبدرية البشر.

وتألق الحجي قي العديد من الأعمال الفنية الهامة، خلال السنوات الأخيرة حيث شارك في بطولة مسلسل" الميراث"، وهو أول "سوبر أوبرا" سعودي، وكذلك فيلم "شباب البومب" الجزء الثاني.

كما شارك الحجي مع الفنانة جمانة مراد ونخبة من نجوم الفن السعودي والعربي منهم الفنانة سمية الخشاب، في مسلسل " أم أربعة واربعين"، والعديد من الأعمال في السنوات السابقة.