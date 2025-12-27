قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بدء إجراءات خفض الفائدة 1% على الخدمات المصرفية بـ 36 بنكا.. غدا
منخفض جوي وأمطار.. الأرصاد تحذر من طقس ليلة راس السنة
بعد إعلان مدبولي المفاجئ.. خطة النواب: الحكومة تتخذ إجراءات كثيرة لخفض الدين العام
الوطنية للانتخابات: تلقينا 31 شكوى عبر الخط الساخن بشأن التصويت بـ19 دائرة ملغاة
أحدها غير صحيحة.. الوطنية للانتخابات: تلقينا 5 شكاوى من 3 أحزاب وتم حلها
بينهم وافدان.. رحيل ثلاثى الأهلي بعد الخروج من كأس مصر| خاص
لميس الحديدي: الامتحان الحقيقي للحكومة بعد انتهاء برنامج صندوق النقد
تحذيرات من الساعات القادمة .. أمطار ورياح قوية تضرب مصر
معيط: ما يهم المواطن هو استقرار الأسعار وتحسين مستوى دخله
معيط: مش محتاجين صندوق النقد طالما مصر قادرة على إدارة أمورها الاقتصادية
الكونغولي ليس الأول.. نجوم رفضوا ارتداء قميص الأهلي| أسماء مفاجأة
معيط: في عام 2015 لم نجد 15 مليون دولار لشراء أدوية علاج فيروس سي
صدى البلد يكشف شخصية ابن الأهلي المتسبب في خروج الفريق من كأس مصر

غادر لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي استاد السلام في صمت تام عقب الخسارة من المصرية للإتصالات في دور الــ32 لكأس مصر في المباراة التي اقيمت مساء اليوم.


وودع الفريق الأحمر بطولة كأس مصر من الدور التمهيدي لأول مرة منذ فترة طويلة .


تقدم الأهلي بهدف بقدم عمر كمال عبد الواحد في الشوط الأول، وفي الشوط الثاني ينجح المنافس في تسجيل هدف التعادل ثم أضاف هدفه الثاني في الشوط الثاني الإضافي، والهدفان عن طريق اللاعب البديل مصطفى فوزي، كما شهدت المباراة حالة طرد للاعب الأهلي طاهر محمد طاهر.


وسجل هدفي فريق المصرية للإتصالات المهاجم مصطفي فوزي الذي حل بديلا في الدقيقة 76 ليصنع الفارق بعد ان سجل الهدفين وتسبب في طرد طاهر محمد طاهر للحصول علي انذارين .


من هو مصطفي فوزي
يعد مصطفي فوزي واحد من ابناء قطاع الناشئين بالنادي الأهلي الذي تربي بين جدرانه حتي تم تصعيده للفريق الأول، ولد مصطفي فوزي بدمياط وشقيقه هو محمد فوزي حارس مرمي فريق الإسماعيلي .
أعار الاهلي مصطفي فوزي الي زيزكوف التشيكي لمدة موسمين قبل أن يتم اعارته من جديد لفريق الداخلية بالدوري المصري مرتين ثم انتقل الي فريق زد بشكل نهائي ومنها خرج معارا الي الداخلية قبل أن يستغني عنه زد مجانا لينتقل الي فريق المصرية للإتصالات .

