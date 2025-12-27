صدى البلد يكشف شخصية ابن الأهلي المتسبب في خروج الفريق من كأس مصر

غادر لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي استاد السلام في صمت تام عقب الخسارة من المصرية للإتصالات في دور الــ32 لكأس مصر في المباراة التي اقيمت مساء اليوم.



وودع الفريق الأحمر بطولة كأس مصر من الدور التمهيدي لأول مرة منذ فترة طويلة .



تقدم الأهلي بهدف بقدم عمر كمال عبد الواحد في الشوط الأول، وفي الشوط الثاني ينجح المنافس في تسجيل هدف التعادل ثم أضاف هدفه الثاني في الشوط الثاني الإضافي، والهدفان عن طريق اللاعب البديل مصطفى فوزي، كما شهدت المباراة حالة طرد للاعب الأهلي طاهر محمد طاهر.



وسجل هدفي فريق المصرية للإتصالات المهاجم مصطفي فوزي الذي حل بديلا في الدقيقة 76 ليصنع الفارق بعد ان سجل الهدفين وتسبب في طرد طاهر محمد طاهر للحصول علي انذارين .



من هو مصطفي فوزي

يعد مصطفي فوزي واحد من ابناء قطاع الناشئين بالنادي الأهلي الذي تربي بين جدرانه حتي تم تصعيده للفريق الأول، ولد مصطفي فوزي بدمياط وشقيقه هو محمد فوزي حارس مرمي فريق الإسماعيلي .

أعار الاهلي مصطفي فوزي الي زيزكوف التشيكي لمدة موسمين قبل أن يتم اعارته من جديد لفريق الداخلية بالدوري المصري مرتين ثم انتقل الي فريق زد بشكل نهائي ومنها خرج معارا الي الداخلية قبل أن يستغني عنه زد مجانا لينتقل الي فريق المصرية للإتصالات .