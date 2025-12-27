السويسري حسم الأمر.. هل يتولى كولر تدريب مصر في كأس العالم 2026؟

تصدَّر اسم السويسري مارسيل كولر، مدرب الأهلي السابق، عناوين الأخبار بعد ارتباط اسمه بإمكانية تولي منصب مدرب منتخب مصر في كأس العالم 2026، المقرر إقامته في الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا.

جدير بالذكر أن حسام حسن هو من يتولى قيادة منتخب مصر حاليا، حيث نجح في تحقيق فوزين متتاليين أمام زيمبابوي وجنوب أفريقيا في كأس أمم أفريقيا 2025، المقامة حاليا في المغرب.

وضمن منتخب مصر، التأهل رسميا كمتصدر لمجموعته إلى ربع نهائي كأس أمم أفريقيا، وذلك بعد الانتصار في المباراة الماضية وفض الصدارة مع جنوب أفريقيا.

مباراة مصر وجنوب أفريقيا

تأهل منتخب مصر إلى ربع نهائي كأس أمم أفريقيا 2025، بفوزه على جنوب أفريقيا بنتيجة 1-0، حيث تمكن الفراعنة من التقدم في النتيجة عبر ركلة جزاء نفذها محمد صلاح بنجاح في الشوط الأول.

لكن منتخب مصر تلقى صدمة، بعدما نال محمد هاني لاعب "الفراعنة" بطاقة حمراء نتيجة حصوله على إنذارين.

وفي الشوط الثاني، تحولت السيطرة إلى منتخب جنوب أفريقيا، مستغلاً النقص العددي، لكن استطاع منتخب مصر الصمود أمام هجمات جنوب أفريقيا ليخرج بانتصار ثمين، منحه صدارة المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط وبفارق 3 نقاط عن جنوب أفريقيا الوصيفة.

هل يتولى كولر تدريب مصر؟

بعد ارتباط اسمه بتدريب منتخب مصر، رد السويسري مارسيل كولر على هذه الأحاديث في تصريحات خاصة أدلى بها عبر شبكة Beblik، موضحًا موقفه من تدريب الفراعنة.

وقال كولر إن فكرة تدريب منتخب وطني في بطولة كأس العالم “شيء مثير للاهتمام بشكل عام”، مضيفًا أن مثل هذه المهمة تمثّل حدثًا كبيرًا لكل من البلد واللاعبين.

وأشار المدرب السويسري، إلى أن البطولات الكبرى تترك أثرًا دائمًا في حياة أي مدرب، مستشهدًا بتجربته مع الأهلي عندما واجه نادي ريال مدريد في كأس العالم للأندية، حيث كانت تلك المباراة لحظة فارقة في تاريخ النادي.

وحرص كولر على توضيح أن الأخبار المنتشرة حول تولّيه تدريب المنتخب المصري “غير صحيحة”، مؤكّدًا أنه في الوقت الحالي لا توجد نية لديه لخوض تلك التجربة.

جدير بالذكر أن منتخب مصر يشارك في كأس العالم للمرة الرابعة، بعد أعوام 1934 و1990 و2018، حيث أوقعته قرعة البطولة في مجموعة تضم منتخبات بلجيكا، إيران، ونيوزيلندا.