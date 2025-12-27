قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بدء إجراءات خفض الفائدة 1% على الخدمات المصرفية بـ 36 بنكا.. غدا
منخفض جوي وأمطار.. الأرصاد تحذر من طقس ليلة راس السنة
بعد إعلان مدبولي المفاجئ.. خطة النواب: الحكومة تتخذ إجراءات كثيرة لخفض الدين العام
الوطنية للانتخابات: تلقينا 31 شكوى عبر الخط الساخن بشأن التصويت بـ19 دائرة ملغاة
أحدها غير صحيحة.. الوطنية للانتخابات: تلقينا 5 شكاوى من 3 أحزاب وتم حلها
بينهم وافدان.. رحيل ثلاثى الأهلي بعد الخروج من كأس مصر| خاص
لميس الحديدي: الامتحان الحقيقي للحكومة بعد انتهاء برنامج صندوق النقد
تحذيرات من الساعات القادمة .. أمطار ورياح قوية تضرب مصر
معيط: ما يهم المواطن هو استقرار الأسعار وتحسين مستوى دخله
معيط: مش محتاجين صندوق النقد طالما مصر قادرة على إدارة أمورها الاقتصادية
الكونغولي ليس الأول.. نجوم رفضوا ارتداء قميص الأهلي| أسماء مفاجأة
معيط: في عام 2015 لم نجد 15 مليون دولار لشراء أدوية علاج فيروس سي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

السويسري حسم الأمر.. هل يتولى كولر تدريب مصر في كأس العالم 2026؟

كولر
كولر
أحمد أيمن

تصدَّر اسم السويسري مارسيل كولر، مدرب الأهلي السابق، عناوين الأخبار بعد ارتباط اسمه بإمكانية تولي منصب مدرب منتخب مصر في كأس العالم 2026، المقرر إقامته في الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا. 

جدير بالذكر أن حسام حسن هو من يتولى قيادة منتخب مصر حاليا، حيث نجح في تحقيق فوزين متتاليين أمام زيمبابوي وجنوب أفريقيا في كأس أمم أفريقيا 2025، المقامة حاليا في المغرب.

وضمن منتخب مصر، التأهل رسميا كمتصدر لمجموعته إلى ربع نهائي كأس أمم أفريقيا، وذلك بعد الانتصار في المباراة الماضية وفض الصدارة مع جنوب أفريقيا.

مباراة مصر وجنوب أفريقيا 

تأهل منتخب مصر إلى ربع نهائي كأس أمم أفريقيا 2025، بفوزه على جنوب أفريقيا بنتيجة 1-0، حيث تمكن الفراعنة من التقدم في النتيجة عبر ركلة جزاء نفذها محمد صلاح بنجاح في الشوط الأول.

لكن منتخب مصر تلقى صدمة، بعدما نال محمد هاني لاعب "الفراعنة" بطاقة حمراء نتيجة حصوله على إنذارين.

وفي الشوط الثاني، تحولت السيطرة إلى منتخب جنوب أفريقيا، مستغلاً النقص العددي، لكن استطاع منتخب مصر الصمود أمام هجمات جنوب أفريقيا ليخرج بانتصار ثمين، منحه صدارة المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط وبفارق 3 نقاط عن جنوب أفريقيا الوصيفة.

هل يتولى كولر تدريب مصر؟

بعد ارتباط اسمه بتدريب منتخب مصر، رد السويسري مارسيل كولر على هذه الأحاديث في تصريحات خاصة أدلى بها عبر شبكة Beblik، موضحًا موقفه من تدريب الفراعنة.

وقال كولر إن فكرة تدريب منتخب وطني في بطولة كأس العالم “شيء مثير للاهتمام بشكل عام”، مضيفًا أن مثل هذه المهمة تمثّل حدثًا كبيرًا لكل من البلد واللاعبين. 

وأشار المدرب السويسري، إلى أن البطولات الكبرى تترك أثرًا دائمًا في حياة أي مدرب، مستشهدًا بتجربته مع الأهلي عندما واجه نادي ريال مدريد في كأس العالم للأندية، حيث كانت تلك المباراة لحظة فارقة في تاريخ النادي. 

وحرص كولر على توضيح أن الأخبار المنتشرة حول تولّيه تدريب المنتخب المصري “غير صحيحة”، مؤكّدًا أنه في الوقت الحالي لا توجد نية لديه لخوض تلك التجربة. 

جدير بالذكر أن منتخب مصر يشارك في كأس العالم للمرة الرابعة، بعد أعوام 1934 و1990 و2018، حيث أوقعته قرعة البطولة في مجموعة تضم منتخبات بلجيكا، إيران، ونيوزيلندا.

كولر منتخب مصر مباراة مصر وجنوب أفريقيا حسام حسن كأس أمم أفريقيا كأس العالم 2026

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منتخب مصر

الاحتمال الأقرب.. منافس مصر في دور الـ 16 بـ كأس أمم إفريقيا

الأرصاد

شتاء حقيقي يضرب مصر.. أمطار ورياح شديدة واضطراب بالملاحة البحرية

عداد الكهرباء

باق 4 أيام.. تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة بسبب الفاتورة

أمطار

أمطار ورياح سرعتها 60 كيلومتر.. الأرصاد تحذر من تقلبات جوية قادمة

سعر الدولار الآن في مصر بعد خفض الفائدة.. استقرار ملحوظ بالبنوك اليوم

سعر الدولار الآن في مصر بعد خفض الفائدة.. استقرار ملحوظ بالبنوك اليوم

حسام حسن

سامحوني على أي تقصير.. سر بكاء حسام حسن في لقاء مصر وجنوب إفريقيا

الطفل عمر ياسر

ضربة معلمة تفقد طفلا بصره في نجع حمادي.. ووالده لـ "صدى البلد": 18 غرزة وكفالة 2000 جنيه.. هل هذا ثمن عين ابني؟!

محمود حميدة

تطورات الحالة الصحية للفنان محمود حميدة بعد أزمته الأخيرة

ترشيحاتنا

المجلس الأعلى للجامعات

المجلس الأعلى للجامعات يوافق على استضافة جامعة المنيا لأسبوع شباب الجامعات 14

الهلال الأحمر

مشغولات سيناوية تُزين جناح الهلال الأحمر بمعرض «ديارنا» الجونة

كوثر محمود نقيب التمريض

بشرى لأعضاء هيئة التمريض.. مضاعفة المعاش وتيسير الصرف عبر الفيزا

بالصور

برعاية الشباب والرياضة.. أكبر تجمع للسيارات المعدلة في مصر| شاهد

أكبر تجمع للسيارات المعدلة
أكبر تجمع للسيارات المعدلة
أكبر تجمع للسيارات المعدلة

سبب وفاة داوود عبد السيد.. مرض خطير | اكتشف التفاصيل

داوود عبد السيد
داوود عبد السيد
داوود عبد السيد

خالد النبوي في عندك وقت مع عبلة .. كنت هبطل تمثيل بسبب دوري فى واحة الغروب

خالد النبوي مع عبلة سلامة
خالد النبوي مع عبلة سلامة
خالد النبوي مع عبلة سلامة

رمضان 2026.. عصام عمر وباسم سمرة من كواليس مسلسل عين سحرية

عصام عمر وباسم سمرة
عصام عمر وباسم سمرة
عصام عمر وباسم سمرة

فيديو

أحمد فهمي ومعتز التونى

اشتغلت فى محل فاكهة بأمريكا .. أحمد فهمى يروى كواليس فترة دراسته بالجامعة

دخلت ثلاجة الموتى بالخطأ

فتاة في ثلاجة الموتي بالخطأ.. اعرف السبب وماذا حدث؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: مصر القديمة وسياستها الخارجية

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

المزيد