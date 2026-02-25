قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
موعد ومكان عزاء والد الفنانة مي عمر

مي عمر
مي عمر
علا محمد

أعلن المخرج محمد سامي عن موعد عزاء والد زوجته الفنانة مي عمر الذى رحل عن عالمنا صباح اليوم.

وقال محمد سامي عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"عزاء والد زوجتى (عمر بدر أبو هانى ) يوم الجمعة الموافق ٢٧ فبراير بعد صلاة العشاء بمسجد الشرطة بالشيخ زايد ، نسألكم الفاتحة و الدعاء".

وفاة والد مي عمر


ونشر المخرج محمد سامي تعليقا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك يعلن فيه وفاة والد زوجته مي عمر.

وقال محمد سامي : إن لله وإن إليه راجعون،  والد زوجتى ( عمر بدر أبو هانى) في ذمة الله ، نسألكم الفاتحة و الدعاء ، و أشهد الله أنه كان رجل محترم مهذب طيب القلب ، لما أرى منه إلا الخير و الحب.

وتقدم الفنانة مي عمر مسلسل الست موناليزا، من بطولة أحمد مجدي، سوسن بدر، حازم إيهاب، إنجي المقدم، شيماء سيف، سلوى محمد علي، مصطفى عماد، محمود عزب، محمد محمود، جوري بكر، وذلك تحت قيادة المؤلف محمد سيد بشير، والمخرج محمد علي.

المخرج محمد سامي موعد عزاء والد زوجته الفنانة مي عمر مي عمر وفاة والد مي عمر مسلسل الست موناليزا

