إصابة «بن رمضان» في مباراة تونس ونيجيريا بكأس الأمم الأفريقية .. تفاصيل

كشف الإعلامي والناقد الرياضي خالد طلعت إصابة محمد علي بن رمضان، لاعب منتخب تونس لإصابة قوية، خلال مشاركته في مباراة نسور قرطاج أمام نيجيريا،في منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.



وكتب خالد طلعت: "يوم سيء للأهلي .. محمد علي بن رمضان يتعرض للاصابة في مباراة تونس مع نيجيريا ويخرج مستبدلا في تبديل اضطراري".



انتهت أحداث الشوط الأول من مواجهة منتخب تونس ومنتخب نيجيريا بتقدم النسور الخضر بهدف نظيف، وذلك في المباراة التي تجمعهما ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس أمم أفريقيا 2025، المقامة حاليًا في المغرب.



وسجل هدف منتخب نيجيريا فيكتور أوسيمين في الدقيقة 44 من انطلاق المباراة من رأسية رائعة على يمين حارس منتخب تونس أيمن دحمان بعد عرضية أديمولا لوكمان ليعلن عن تقدم النسور الخضر .

تشكيل منتخب نيجيريا

أعلن الجهاز الفني لمنتخب نيجيريا التشكيل الرسمي لـ«النسور الخضر» استعدادًا لمواجهة منتخب تونس، في المباراة التي تجمعهما ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس أمم أفريقيا 2025، المقامة حاليًا في المغرب.