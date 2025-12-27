الاحتمال الأقرب.. منافس مصر في دور الـ 16 بـ كأس أمم إفريقيا

تغلب منتخب مصر الوطني بقيادة حسام حسن على نظيره منتخب جنوب إفريقيا بهدف دون رد فى بطولة كأس أمم إفريقيا أحرزه محمد صلاح.

ويلتقي منتخب مصر الوطني بقيادة حسام حسن نظيره منتخب أنجولا مساء بعد غد الإثنين فى ختام دور المجموعات ببطولة كأس أمم إفريقيا 2025 بالمغرب.

منافس مصر بدور الـ 16 بـ كان المغرب

ومن المقرر أن يكون الإحتمال الأقرب أن يواجه منتخب مصر الوطني بقيادة حسام حسن صاحب المركز الثالث في المجموعة الثالثة أو الرابعة.



والأقرب للصعود كأفضل مركز ثالث فى المجموعة الثالثة منتخب تنزانيا أو أوغندا وفى المجموعة الرابعة بنين أو بوتسوانا.

كان حسام حسن المدير الفني لـ منتخب مصر الوطني كشف سر بكائه لـ حكم مباراة جنوب إفريقيا عقب طرد محمد هاني نجم الفراعنة الكبار.

قال حسام حسن فى تصريحات صحفية: سبب بكائي للحكم بعد طرد محمد هاني إني حسيت إننا ممكن نخسر وكل أحلام المصريين تروح وفي ناس منتظرة سقوطي.

أضاف حسام حسن: أنا بقالي 4 أيام منمتش وحلم حياتي إن الناس تفرح وسامحوني على أي تقصير ومحتاج دعوات المصريين.

يستعد منتخب مصر الوطني بقيادة المدير الفني حسام حسن، لخوض مباراته المقبلة أمام منتخب أنجولا، والمقرر إقامتها في تمام الساعة السادسة مساء يوم الإثنين المقبل، وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الأفريقية. وتعد هذه المباراة حاسمة في مشوار منتخب مصر الوطني، سواء لحسم الصدارة أو تأكيد التفوق قبل انطلاق الأدوار الإقصائية.

وتنقل شبكة قنوات بي ان سبورت وقناة الجزائرية الأرضية والمغربية الرياضية مباراة منتخب مصر الوطني بقيادة حسام حسن ونظيره منتخب أنجولا فى كأس أمم إفريقيا 2025 بـ المغرب.