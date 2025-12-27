بيدفي ويغذي.. طريقة عمل طاجن الكوارع في الفرن

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بالصور

طريقة عمل طاجن الكوارع في الفرن

طاجن الكوارع
طاجن الكوارع
اسماء محمد

يعد طاجن الكوارع من الأكلات الشهية التى يحبها عدد كبير من الأشخاص خاصة في فصل الشتاء حيث تمنح الجسم قدر كبير من القوة والطاقة.

نعرض لكم طريقة عمل طاجن الكوارع بالحمص من خلال خطوات الشيف شربيني مقدم برنامج الشيف على قناة سي بي سي سفرة.

طريقة عمل طاجن الكوارع بالحمص

مقادير طاجن الكوارع

كوارع مسلوقة

حمص مسلوق

ورق لورا

جزر

حبهان

كرفس

بصل

ثوم

كرات

ملح 
فلفل أسود

فلفل حار

جوزة الطيب

كمون

سمنة

بهارات

مكعب مرق

زيت

كزبرة ناشفة

قرفة

سبانخ

زعتر

كزبرة خضراء

طماطم مبشورة

صلصة طماطم

طريقة عمل طاجن الكوارع بالحمص

طريقة عمل الكوارع بالصلصة

شوحي البصل مع الثوم ثم يضاف الكرات والكرفس والزعتر والأعشاب.

أضيفي البصل على البصل الملح والفلفل الحار ومكعب المرقة وكل البهارات وقلبيهم جيدا.

أضيفي الطماطم المبشورة وصلصة الطماطم ورشة السكر وقلبيهم ثم ضعي السبانخ.

اضيفي الحمص والكوارع المسلوقة وتترك كل المكونات حتى تتجانس ثم ضعي الخليط
في طاجن فرن ساخن وتترك حتى تمتزج جميع المكونات وتتضج .

