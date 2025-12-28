قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تغيرات إدارية .. خبيرة تاروت تتنبأ لـ عمرو أديب بكشف فساد كبير في مصر عام 2026
إصابة «بن رمضان» في مباراة تونس ونيجيريا بكأس الأمم الأفريقية .. تفاصيل
أتالانتا يحتفي بتوهج «لوكمان» بعد ليلة استثنائية أمام تونس في كأس أمم أفريقيا
«كان حلمه يتدرب هنا».. جامعة بورسعيد تخلد اسم شهيد السباحة يوسف عبد الملك | شاهد
خبيرة تاروت تكشف لعمرو أديب على الهوا: معمول لك عمل
تردد القنوات المجانية الناقلة لكأس أمم إفريقيا 2025 ومواعيد المشاهدة
محامي عمرو الدجوي يكشف مفاجآت صادمة في نزاع العائلة: سرقة خزائن الدكتورة نوال بالزمالك وأكتوبر|فيديو
نيجيريا ثاني المتأهلين لدور الـ16 من بطولة كأس الأمم الإفريقية بالفوز على تونس 3-2
إدراج التربية الجنسية ضمن المناهج.. مطالب برلمانية عاجلة لحماية طلاب المدارس
بسبب برنامج مني الشاذلي.. حبس مها الصغير شهر لانتهاك حقوق الملكية الفكرية
عبادة في الشتاء أوصى بها النبي .. تعرف على أجرها الكبير
كأس مصر | عبد الرؤوف يعلن قائمة الزمالك استعداداً لمواجهة بلدية المحلة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

محامي عمرو الدجوي يكشف مفاجآت صادمة في نزاع العائلة: سرقة خزائن الدكتورة نوال بالزمالك وأكتوبر|فيديو

نوال الدجوي
نوال الدجوي
محمد البدوي

كشف ياسر حسن، محامي عمرو الدجوي والراحل الدكتور أحمد الدجوي، حفيدي الدكتورة نوال الدجوي، عن تطورات خطيرة ومفاجآت صادمة في النزاع القضائي الدائر داخل عائلة الدجوي، تتعلق بوقائع سرقة خزائن خاصة بالدكتورة نوال الدجوي في كل من الزمالك ومدينة أكتوبر.

أوراق واقعة السرقة

وقال “حسن”، خلال مداخلة عبر تطبيق «زووم» ببرنامج الصورة الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة قناة النهار، إن المحكمة أصدرت قرارًا أتاح لهم الاطلاع على أوراق دعوى الحجر المنظورة أمام محكمة الاستئناف، وكذلك أوراق واقعة السرقة المنضمة إلى القضية، مشيرًا إلى أنهم فوجئوا بتفاصيل خطيرة تتعلق بسرقة الخزائن.

وأوضح محامي عمرو الدجوي أنه يعمل مع الدكتورة نوال الدجوي منذ أكثر من 22 عامًا، مؤكدًا أن تحريات المباحث الجنائية ومحاضر جمع الاستدلالات وقرارات النيابة العامة كشفت بشكل واضح من شارك وساعد في فتح الخزائن.

فتح خزائن نوال الدجوي

وأضاف أن فني خزائن يُدعى «مصطفى» كان يتعامل سابقًا مع الراحلة الدكتورة منى الدجوي نيابة عن الدكتورة نوال، وتم الاتفاق معه على فتح خزائن الدكتورة نوال الدجوي، سواء الموجودة في أكتوبر أو الزمالك.


وأشار إلى أن التحقيقات أثبتت اعترافات الفني بقيامه بفتح الخزائن بالاتفاق مع منى الدجوي وبمشاركة حفيدة الدكتورة نوال، إنجي منصور، لافتًا إلى أن هذه الوقائع ثابتة بأوراق رسمية ومنضمة إلى دعوى الحجر ضمن محضر السرقة.

ضبط وإحضار بحق الحفيدة

وأكد حسن أنه صدر أمر ضبط وإحضار بحق الحفيدة إنجي منصور، إلا أنهم فوجئوا بقيام الدكتورة نوال الدجوي بإرسال محاميها بتوكيل خاص للتنازل عن واقعة السرقة بالكامل، رغم أن فني الخزائن المتهم في القضية كان قد تم حبسه بالفعل.

التحقيق لدى النيابة العامة

وفي سياق آخر، شدد محامي عمرو الدجوي على أن واقعة مقتل الدكتور أحمد الدجوي لا تزال قيد التحقيق لدى النيابة العامة، ولم يصدر بشأنها أي قرار حتى الآن.

وطرح حسن عدة تساؤلات حول بعض التصرفات المالية محل النزاع، قائلًا: «هل يعقل أن تقوم الدكتورة نوال الدجوي ببيع ست مدارس، تبلغ قيمة الواحدة منها أكثر من 300 مليون جنيه، مقابل 10 ملايين جنيه فقط، مع تقسيط المبلغ على عامين؟ وهل يعقل أن رائدة التعليم في مصر تبصم على عقود البيع؟».

وأضاف أن هناك عقودًا مُدلسة قُدمت إلى المجلس الأعلى للجامعات، تتعلق ببيع أرض الجامعة، المملوكة لدار التربية للخدمات التعليمية، بل إن أحد العقود يفيد ببيع أرض الجامعة للجامعة نفسها.

وكشف محامي عمرو الدجوي أنه تم الطعن على هذه العقود أمام القضاء، مؤكدًا أن دعوى الحجر، المقرر نظرها في جلسة 30 ديسمبر المقبل، أقامها عمرو الدجوي ليس بهدف النيل من جدته، وإنما لحمايتها وصون حقوقها.

عمرو الدجوي محامي عمرو الدجوي أحمد الدجوي نوال الدجوي الدكتورة نوال الدجوي الزمالك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منتخب مصر

الاحتمال الأقرب.. منافس مصر في دور الـ 16 بـ كأس أمم إفريقيا

عداد الكهرباء

باق 4 أيام.. تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة بسبب الفاتورة

طقس اليوم

تحذيرات من الساعات القادمة .. أمطار ورياح قوية تضرب مصر

الطقس في مصر

تصل الوجه البحري خلال ساعات.. أمطار غزيرة على 7 محافظات| تفاصيل حالة الطقس

أمطار

أمطار ورياح سرعتها 60 كيلومتر.. الأرصاد تحذر من تقلبات جوية قادمة

صورة من لقاء بنين وبوتسوانا

بوتسوانا أول المغادرين لكأس الأمم الأفريقية بعد الجولة الثانية

سعر الدولار الآن في مصر بعد خفض الفائدة.. استقرار ملحوظ بالبنوك اليوم

سعر الدولار الآن في مصر بعد خفض الفائدة.. استقرار ملحوظ بالبنوك اليوم

حسام حسن

سامحوني على أي تقصير.. سر بكاء حسام حسن في لقاء مصر وجنوب إفريقيا

ترشيحاتنا

سقوط من ارتفاع

إصابة شخص سقط من علو بمدينة قنا

النيابة العامة تُجري تفتيشًا لمركز إصلاح وتأهيل المنيا (٣)

النيابة العامة تُجري تفتيشًا لمركز إصلاح وتأهيل المنيا 3

محكمة

براءة شخص من تهمة حيازة مخدرات وسلاح ناري في العاشر من رمضان

بالصور

بيدفي ويغذي.. طريقة عمل طاجن الكوارع في الفرن

طاجن الكوارع
طاجن الكوارع
طاجن الكوارع

برعاية الشباب والرياضة.. أكبر تجمع للسيارات المعدلة في مصر| شاهد

أكبر تجمع للسيارات المعدلة
أكبر تجمع للسيارات المعدلة
أكبر تجمع للسيارات المعدلة

سبب وفاة داوود عبد السيد.. مرض خطير | اكتشف التفاصيل

داوود عبد السيد
داوود عبد السيد
داوود عبد السيد

خالد النبوي في عندك وقت مع عبلة .. كنت هبطل تمثيل بسبب دوري فى واحة الغروب

خالد النبوي مع عبلة سلامة
خالد النبوي مع عبلة سلامة
خالد النبوي مع عبلة سلامة

فيديو

أحمد فهمي ومعتز التونى

اشتغلت فى محل فاكهة بأمريكا .. أحمد فهمى يروى كواليس فترة دراسته بالجامعة

دخلت ثلاجة الموتى بالخطأ

فتاة في ثلاجة الموتي بالخطأ.. اعرف السبب وماذا حدث؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: مصر القديمة وسياستها الخارجية

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

المزيد