فتاة في ثلاجة الموتي بالخطأ.. اعرف السبب وماذا حدث؟

شهد أحد المستشفيات واقعة صادمة أثارت حالة من الجدل، بعد وضع فتاة داخل ثلاجة الموتى عن طريق الخطأ، رغم أنها كانت لا تزال على قيد الحياة، ما فتح باب التساؤلات حول أسباب الواقعة وكيف تم اكتشافها.

ناشد والد الفتاة فرحة رضا، ابنة قرية ساقية أبو شعره بمركز أشمون في محافظة المنوفية، والمصابة في حادث تصادم سيارة ميكروباص علي الطريق الصحراوي أثناء توجهها لعملها بصحبة أبناء قريتها الذين راح 5 منهم ضحايا في الحادث، بسرعة علاجها.

وقال الأب، أن ابنته فرحة خرجت للعمل ضمن شباب القرية في أحد محطات تصدير البرتقال بوادي النطرون بمحافظة البحيرة بحثا عن لقمة العيش.

ولمزيد من التفاصيل شاهد الفيديو جراف التالي:

