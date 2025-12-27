برعاية الشباب والرياضة.. أكبر تجمع للسيارات المعدلة في مصر| شاهد

في إطار دعم الأنشطة الشبابية والرياضية وتعزيز ثقافة رياضة السيارات في مصر، نظم فريق "أكتوبر تيونرز"، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة وعدد من الجهات المعنية، أضخم تجمع للسيارات المعدلة في مصر، وذلك أمس الجمعة، داخل جراج محطة قطارات صعيد مصر متعدد الطوابق بمنطقة بشتيل، في حدث يعد الأبرز من نوعه على مستوى الجمهورية.

وأكد منظمو الفعالية أن الحدث أقيم تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة، وشهد مشاركة 300 سيارة من أفضل السيارات المعدلة في السوق المصري، جرى اختيارها بعناية وفقا لشروط فنية وتنظيمية محددة تم الإعلان عنها مسبقا.

وأشاروا إلى أن الإقبال على المشاركة فاق جميع التوقعات، حيث تلقت اللجنة المنظمة عددا كبيرا من طلبات الاشتراك، ما استدعى إجراء عملية فرز دقيقة ومفاضلة قوية لاختيار السيارات المعدلة المشاركة.

وشهدت النسخة الحالية من الحدث تميزا لافتا من حيث مستوى التعديلات، إذ جمعت الفعالية 300 سيارة تتمتع بتعديلات احترافية عالية الجودة، تعتمد على أحدث تكنولوجيا التطوير في عالم السيارات، سواء على مستوى الأداء أو التصميم أو أنظمة التحكم والأمان، وهو ما يعكس الطفرة الكبيرة التي شهدتها ثقافة السيارات المعدلة في مصر خلال الفترة الأخيرة، ويؤكد وعي المشاركين بأحدث الاتجاهات العالمية في هذا المجال.

وأوضح المنظمون أن هذا التطور الملحوظ يعكس انتشار ثقافة التعديل الامن والاحترافي مقارنة بالسنوات الماضية، إلى جانب التزام المشاركين بالمعايير الفنية، ما أسهم في خروج الحدث بصورة مشرفة وتنظيم احترافي.

وكانت النسخة السابقة من التجمع قد شهدت مشاركة أكثر من 200 سيارة، واستقطبت ما يزيد على 20 ألف زائر في يوم واحد فقط، إلى جانب حضور عدد من الشخصيات البارزة والمهتمين بمجال السيارات.

وشهد الحدث حضور أحمد عبد الخالق، مدير عام الإدارة العامة للسياحة والفعاليات الرياضية بوزارة الشباب والرياضة، ووائل عبد الجليل، نائب المدير العام لنادي السيارات والرحلات المصري ومدير عام النشاط الرياضي، حيث أشاد الحضور بحجم التنظيم ومستوى السيارات المشاركة، مؤكدين أهمية هذه الفعاليات في دعم الشباب وتنشيط السياحة الرياضية وتعزيز مكانة مصر على خريطة فعاليات السيارات.