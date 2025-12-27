قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
جماهير الزمالك تنتظر التألق.. عودة بنتايج تهز القلعة البيضاء
اجتماع طارئ لجامعة الدول العربية لرفض اعتراف اسرائيل بأرض الصومال
السكك الحديدية تسيّر الرحلة 42 ضمن مشروع العودة الطوعية للأشقاء السودانيين| صور
إذاعة الاحتلال: الجيش فرض حظر تجول كاملا على بلدة قباطية بالضفة الغربية
الاحتمال الأقرب.. منافس مصر في دور الـ 16 بـ كأس أمم إفريقيا
من تجنيد قُصّر إلى تسريب أسرار عسكرية.. إسرائيل تكشف 35 قضية تجسس لصالح إيران
مفيش وقت إضافي.. اجراء حاسم في مواجهة الأهلي والمصرية للاتصالات بكأس مصر
سامحوني على أي تقصير.. سر بكاء حسام حسن في لقاء مصر وجنوب إفريقيا
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري السبت27-12-2025
موعد مباراة مصر وأنجولا بكأس أمم أفريقيا 2025.. القنوات المجانية الناقلة
تعرف على مكان وموعد جنازة المخرج الراحل داود عبد السيد
أغلى ما عندي.. زوجة داود عبد السيد تودعه بكلمات موجعة
نصف سيارة ماكلارين خارقة محترقة معروضة للبيع في مزاد علني

عزة عاطف

يبحث الجميع دائمًا عن "صفقة العمر"، وغالبًا ما يسيل لعاب عشاق السيارات الخارقة عند سماع اسم "ماكلارين" معروضة بنصف سعرها الأصلي. 

ولكن في حالة سيارة "ماكلارين 600 إل تي" (McLaren 600LT) موديل 2020 المعروضة حاليًا في مزاد بمدينة لوس أنجلوس، فإن كلمة "نصف السعر" لا تصف القيمة المالية بقدر ما تصف الحالة المزرية لما تبقى من السيارة. 

فقد تحولت هذه الأيقونة البريطانية، بعد حادث مروع وحريق هائل، إلى مجرد ظل باهت لما كانت عليه، مما يطرح سؤالًا جوهريًا: ما هي الطريقة الذكية لتحقيق ربح من بقايا سيارة خارقة؟

حالة السيارة: محرك صامد وهيكل متفحم

تأتي السيارة مع “شهادة عدم صلاحية للإصلاح”، وهو ما يعني قانونًا أنها لن تسير على الطرقات مرة أخرى أبدًا. 

وبالنظر إلى الصور، تظهر آثار الحريق الشديد الذي التهم الهيكل الخارجي المصنوع من ألياف الكربون بشكل شبه كامل، خاصة في الجزء الخلفي. 

ومع ذلك، تشير تقارير المزاد إلى أن المحرك لا يزال موجودًا في مكانه، وبالرغم من الضرر الحراري الظاهر، إلا أن الأجزاء الميكانيكية الداخلية قد تكون كنزًا ثمينًا لمشاريع إعادة البناء أو كقطع غيار نادرة لسيارات أخرى من نفس الطراز.

تجارة قطع الغيار.. المنفذ الوحيد للربح

لا تكمن القيمة في إعادة ترميم هذه النسخة بالتحديد، بل في تفكيكها وبيع أجزائها بشكل منفصل.

فسيارة "600LT" تعتمد على قطع غيار باهظة الثمن ويصعب الحصول عليها، مثل أجزاء نظام التعليق، وبعض المكونات الداخلية التي قد تكون نجت من النيران، بالإضافة إلى وحدات التحكم الإلكترونية (ECUs). 

ويمثل شراء هذه "النفاية الفاخرة" مخاطرة محسوبة للمتخصصين في تجارة قطع غيار السيارات الخارقة، حيث يمكن أن يتجاوز ثمن المكونات السليمة المنفردة السعر الذي ستُباع به السيارة في حالتها الراهنة.

بعيدًا عن تجارة القطع، قد تذهب هذه الماكلارين إلى يد أحد الهواة المجانين الذين يبحثون عن محرك جبار لمشروع سيارة مخصصة (Custom Build) أو ما يعرف بسيارات "فرانكنشتاين". 

فوضع محرك ماكلارين توربو مزدوج في هيكل سيارة أخرى أخف وزنًا هو حلم لكثير من المعدلين. 

وبالرغم من أن المشهد العام للسيارة يثير الأسى، إلا أن عالم المحركات أثبت مرارًا أن "نصف سيارة" خارقة قد يكون كافيًا لبناء أسطورة جديدة على مضمار السباق، شريطة توفر الخبرة الفنية والميزانية الضخمة للتعامل مع أضرار الحريق المعقدة.

