نصف سيارة ماكلارين خارقة محترقة معروضة للبيع في مزاد علني

يبحث الجميع دائمًا عن "صفقة العمر"، وغالبًا ما يسيل لعاب عشاق السيارات الخارقة عند سماع اسم "ماكلارين" معروضة بنصف سعرها الأصلي.

ولكن في حالة سيارة "ماكلارين 600 إل تي" (McLaren 600LT) موديل 2020 المعروضة حاليًا في مزاد بمدينة لوس أنجلوس، فإن كلمة "نصف السعر" لا تصف القيمة المالية بقدر ما تصف الحالة المزرية لما تبقى من السيارة.

فقد تحولت هذه الأيقونة البريطانية، بعد حادث مروع وحريق هائل، إلى مجرد ظل باهت لما كانت عليه، مما يطرح سؤالًا جوهريًا: ما هي الطريقة الذكية لتحقيق ربح من بقايا سيارة خارقة؟

حالة السيارة: محرك صامد وهيكل متفحم

تأتي السيارة مع “شهادة عدم صلاحية للإصلاح”، وهو ما يعني قانونًا أنها لن تسير على الطرقات مرة أخرى أبدًا.

وبالنظر إلى الصور، تظهر آثار الحريق الشديد الذي التهم الهيكل الخارجي المصنوع من ألياف الكربون بشكل شبه كامل، خاصة في الجزء الخلفي.

ومع ذلك، تشير تقارير المزاد إلى أن المحرك لا يزال موجودًا في مكانه، وبالرغم من الضرر الحراري الظاهر، إلا أن الأجزاء الميكانيكية الداخلية قد تكون كنزًا ثمينًا لمشاريع إعادة البناء أو كقطع غيار نادرة لسيارات أخرى من نفس الطراز.

تجارة قطع الغيار.. المنفذ الوحيد للربح

لا تكمن القيمة في إعادة ترميم هذه النسخة بالتحديد، بل في تفكيكها وبيع أجزائها بشكل منفصل.

فسيارة "600LT" تعتمد على قطع غيار باهظة الثمن ويصعب الحصول عليها، مثل أجزاء نظام التعليق، وبعض المكونات الداخلية التي قد تكون نجت من النيران، بالإضافة إلى وحدات التحكم الإلكترونية (ECUs).

ويمثل شراء هذه "النفاية الفاخرة" مخاطرة محسوبة للمتخصصين في تجارة قطع غيار السيارات الخارقة، حيث يمكن أن يتجاوز ثمن المكونات السليمة المنفردة السعر الذي ستُباع به السيارة في حالتها الراهنة.

بعيدًا عن تجارة القطع، قد تذهب هذه الماكلارين إلى يد أحد الهواة المجانين الذين يبحثون عن محرك جبار لمشروع سيارة مخصصة (Custom Build) أو ما يعرف بسيارات "فرانكنشتاين".

فوضع محرك ماكلارين توربو مزدوج في هيكل سيارة أخرى أخف وزنًا هو حلم لكثير من المعدلين.

وبالرغم من أن المشهد العام للسيارة يثير الأسى، إلا أن عالم المحركات أثبت مرارًا أن "نصف سيارة" خارقة قد يكون كافيًا لبناء أسطورة جديدة على مضمار السباق، شريطة توفر الخبرة الفنية والميزانية الضخمة للتعامل مع أضرار الحريق المعقدة.